Gülsoy: "Engelleri ortadan kaldırmak herkesin sorumluluğudur"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gülsoy: "Engelleri ortadan kaldırmak herkesin sorumluluğudur"

İHA

Gülsoy: "Engelleri ortadan kaldırmak herkesin sorumluluğudur"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, toplumu engelli bireyler konusunda daha duyarlı olmaya ve zihinlerdeki engelleri kaldırmaya davet ederek "Yaşamın her alanında engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak herkesin öncelikli sorumluluğudur. Engelleri hep birlikte aşalım" dedi.
KTO Başkanı Ömer Gülsoy, 1016 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Sosyal yaşamda ve özellikle iş hayatında yer edinmekte büyük zorluklar yaşayan engelli bireylerin karşılaştıkları güçlüklere dikkat çeken Başkan Gülsoy, “Bu konuda tüm toplumun bilinçli bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Engellilerimizin hayata engelsiz bir şekilde katılımlarının sağlanması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için toplum, birey, kurum ve kuruluşlar olarak hepimize ayrı ayrı görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bizler için birer rutin haline gelen günlük eylemlerin engelli bireyler için her gün aşılması gereken birer mücadele olduğunu unutmadan, kurulu düzeni onlara uyumlu bir şekilde geliştirmeli, yeniden inşa etmeliyiz.” dedi.
Engellilere yönelik hizmet anlayışı artarak sürdürülmesi ve Engelli bireylerin iş hayatında daha etkin rol alabilmeleri için çalışmaların yapılması gerektiğini belirten Gülsoy, sözlerini söyle sürdürdü:
“Engelsiz bir yaşam için engellilere yardımcı olmak konusunda öncelik verilmelidir. Hayatı Paylaşmak için engel yok. Sevgi tüm engelleri ortadan kaldırır. Engelleri hep birlikte aşalım. Hepimiz engelli adayıyız ve engeli aşmanın ilk yolu empatidir. Bizi ileri taşıyacak, korkusuz kılacak yolun önündeki tek duvar zihinlerimizdeki engeller olacaktır. İnanıyorum ki bu engelleri ortadan kaldırdığımızda toplumumuz hayal ettiğimizin ötesinde güzelliklere imkân verecektir. Engelli kardeşlerimiz, sadece bu hafta değil her zaman aklımızda, fikrimizde ve kalbimizdedirler. Onlara ait her mesele kesinlikle öncelikli meselemiz olmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Engellerin kaldırıldığı bir dünya diliyor, Engelliler Haftası’nı kutluyor, engelli kardeşlerimize ve ailelerine huzur, mutluluk ve sağlık dolu bir hayat diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KTO ‘Hatıra Ormanı’ kuruluyor
YEREL HABERLER KTO ‘Hatıra Ormanı’ kuruluyor
Başkan Yalçın’dan ‘Bayram’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yalçın’dan ‘Bayram’ mesajı
Başakşehir ile Kayserispor ile 24. randevuda
YEREL HABERLER Başakşehir ile Kayserispor ile 24. randevuda
Hacılar'da pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi aileler yalnız bırakılmadı
YEREL HABERLER Hacılar'da pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi aileler ...
Yahyalı'da 2.9 şiddetinde deprem
YEREL HABERLER Yahyalı'da 2.9 şiddetinde deprem
Aracın içinde tüfekle vurulan şahıs yaralandı
YEREL HABERLER Aracın içinde tüfekle vurulan şahıs yaralandı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan 3 kişi, kovalamacayla yakalandı
YEREL HABERLER Polisin 'dur' ihtarına uymayan 3 kişi, kovalamacayla ...
Kayseri'de binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
YEREL HABERLER Kayseri'de binlerce kişi Filistin'e destek için ...
Bakan Yanık, Engellilerle İlgili Sivil Toplum Örgütleri Temsilcileri ile Görüştü
YEREL HABERLER Bakan Yanık, Engellilerle İlgili Sivil Toplum ...
"Pandemi sürecinde hemşireler; topluma ihtiyaç duyduğu bakımı kesintisiz sağlamıştır"
YEREL HABERLER "Pandemi sürecinde hemşireler; topluma ihtiyaç ...
Kayserispor 23 futbolcuyla gitti
YEREL HABERLER Kayserispor 23 futbolcuyla gitti
Başakşehir ile Kayserispor ile 24. randevuda
YEREL HABERLER Başakşehir ile Kayserispor ile 24. randevuda
Talas Belediyesi'nin 'Anneler Günü' jesti beğeni topladı
YEREL HABERLER Talas Belediyesi'nin 'Anneler Günü' jesti beğeni ...
Başakşehir - Kayserispor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek
YEREL HABERLER Başakşehir - Kayserispor maçını Yaşar Kemal Uğurlu ...
Yem bitkisini üretimine yönelik eğitim ve saha çalışmaları meyvesini veriyor
YEREL HABERLER Yem bitkisini üretimine yönelik eğitim ve saha ...
Kayıp çocuk arkadaşının evinde bulundu
YEREL HABERLER Kayıp çocuk arkadaşının evinde bulundu
Büyükşehirden tam kapanmada tam hizmet
YEREL HABERLER Büyükşehirden tam kapanmada tam hizmet
"Thodex'e kayyum atanırsa mağdurlar için ışık doğacak" Avukat Recep Çıklatekerlio: "Mağdur vatandaşlar dava açmaları durumunda paralarını geri alabilecekler"
YEREL HABERLER "Thodex'e kayyum atanırsa mağdurlar için ışık ...
Develi'de kan bağışı kampanyası başlatıldı
YEREL HABERLER Develi'de kan bağışı kampanyası başlatıldı
Yeşilhisar'da şehit ailelerine 'Anneler Günü' ziyareti
YEREL HABERLER Yeşilhisar'da şehit ailelerine 'Anneler Günü' ...
Talas'ta hem bahar temizliği hem bayram temizliği
YEREL HABERLER Talas'ta hem bahar temizliği hem bayram temizliği
Koronavirüs tedavisi gören akademisyen kurtarılamadı
YEREL HABERLER Koronavirüs tedavisi gören akademisyen kurtarılamadı
İftara gelmeyince kaybolduğunu fark ettiler 18 yaşındaki oğlunu bulmak için sokak sokak dolaşıyor Baba Beşir Çankaya: "Oğlum bir hatamız olduysa kusura bakma"
YEREL HABERLER İftara gelmeyince kaybolduğunu fark ettiler 18 ...
Başkan Palancıoğlu: “Bağ ve bahçe atıkları çöp değildir”
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu: “Bağ ve bahçe atıkları çöp ...