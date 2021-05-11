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Kapanmanın gölgesinde bayrama hazırlanan terminal işletmecileri bayram sonrasından umutlu Terminal İşletmecisi Mirza Binboğa: “Günlük 85 araçtan 3 araca düştük”

İHA

Kapanmanın gölgesinde bayrama hazırlanan terminal işletmecileri bayram sonrasından umutlu Terminal İşletmecisi Mirza Binboğa: “Günlük 85 araçtan 3 araca düştük”

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 Mayıs’a kadar sürecek tam kapanma sürecinin Ramazan Bayramı’nı da kapsamasıyla otobüs terminalleri boş kaldı. Günlük terminalden kalkan araç sayısının 85’ten 3’e düştüğünü söyleyen Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde işletmecilik yapan Mirza Binboğa, bayram sonrasından umutlu olduklarını belirtti.
Kısıtlamaların vatandaşların sağlığı açısından iyi olduğunu ancak kısıtlamalardan dolayı 1516 aydır otobüs sektörünün çok iş yapamadığını söyleyen Mirza Binboğa, “En çok etkilenen sektörlerden bir tanesiydik. Kafeler, kıraathaneler ve lokanta gibi yerlerde aynı şekilde ama 78 bin civarında otobüsü bulunan sektörümüz çok etkilendi. Bu kısıtlamanın gelmesi çok geç kalmakla birlikte iyi bir karar oldu. Hastalık 60 bin seviyelerinden 15 bin civarına kadar indi. İnşallah iyi olacak. Ayın 17’si itibari ile de cumhurbaşkanımızın kararı ile kısıtlama bittiği zaman herkes maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat eder ise iyi günler bizi bekliyor. Bayram bizim en güzel zamanımızdı. Bayram zamanında biz 67 aylık iş yapardık. Ancak bu bayram hiç iş olmadı. Hiç iş olmadığı gibi yüzde 23 seviyelerinde seyrediyoruz. Şu anda biz firma olarak da 8085 araba kaldırırken, günlük 23 araba ancak kaldırabiliyoruz. Kaldırdığımız arabalarında doluluk oranı yüzde 50 seviyesinde. Geçen yıl 10 kişide 1 kişiye izin verirken, bunu 100 kişide 1 kişiye düşürülmesine karar verildi. İzin verilmiyor. Güzel oluyor, hastalığa güzel etkisi oldu” dedi.
Bayramdan sonra otobüs sektöründe güzel iş olacağını düşündüğünü ifade eden Binboğa sözlerine şu şekilde devam etti:
“Güzelde önlemler alındı. İnşallah bayram sonuna düzelir diye bekliyoruz. 1 buçuk yıldır vatandaş evde bunaldı. Vatandaş gezecek, artık kendilerini sokağa atmak, kendilerini denize atmak istiyorlar. Strese girdiler. Bu stresi atmak için vatandaş yola düşecek. Kimi köyüne gidecek, kimisi tatile gidecek. Biz bayramdan sonra güzel iş olacağını düşünüyoruz.“

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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