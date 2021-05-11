Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Kamil Ünal, "İlk Kıblegahımız, Mukaddes Emanetimiz Mescid-i Aksa Vazgeçilmezimizdir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Kamil Ünal, "İlk Kıblegahımız, Mukaddes Emanetimiz Mescid-i Aksa Vazgeçilmezimizdir”

İHA

Türkiye KamuSen Kayseri İl Temsilcisi Kamil Ünal, İsrail'in Mescidi Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarını sert bir dille kınayarak, "İlk kıblegahımız, mukaddes emanetimiz Mescidi Aksa vazgeçilmezimizdir" dedi.

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Kamil Ünal, "İlk Kıblegahımız, Mukaddes Emanetimiz Mescid-i Aksa Vazgeçilmezimizdir”

Türkiye KamuSen Kayseri İl Temsilcisi Kamil Ünal, İsrail'in Mescidi Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarını sert bir dille kınayarak, "İlk kıblegahımız, mukaddes emanetimiz Mescidi Aksa vazgeçilmezimizdir" dedi.
"Yıllardan beri bir soykırıma uğramış, mağdur ve mazlum millet rolünü kimseye bırakmadan devlet terörü estiren İsrail’in, Filistinli kardeşlerimize uyguladığı insanlık dışı saldırı ve tecrit hepimizin yüreğini yaralamaktadır. İsrail, bir süre ara verdiği vahşetine geçtiğimiz günlerde yeniden başlamış, Müslümanlığın ilk Kıblegâhı, kutsal ibadethanesi Mescidi Aksa’da nöbet tutan Filistinlilere saldırmış, çok sayıda Filistinliyi katletmiştir" ifadesinde bulunan Ünal, "Çocuk, yaşlı, genç demeden, gözünü kırpmadan insanlık suçu işleyen İsrail’e 1947’den beri döktüğü kanlar, aldığı canlar yetmemiş olacak ki, şimdi yeni bir katliama daha girişmiştir. Yıllardır süren bu vahşete göz yumulması, İsrail’in yıllardır uluslararası hukuka ve anlaşmalara aykırı bir biçimde Filistin topraklarını işgal etmenin de ötesinde İslam dünyasının kutsallarına açık bir saldırı cüretini göstermesine yol açmıştır" diye konuştu.
Ünal, "İslam dünyası tek yürek, tek ses olmadığı sürece dünyanın her köşesinde Müslüman kanının akmaya devam edeceği bilinmelidir. Bu noktada ayrılmanın, bölünmenin kimseye bir yarar sağlamadığı, yalnızca ülkemiz ve İslam ümmeti üzerinde oyun oynayanların ekmeğine yağ süreceği açıktır. Batı’nın yaptırım içermeyen göstermelik açıklamalarının İsrail vahşetini durdurmaktan öteye daha da cesaretlendirerek azdırdığı görülmektedir. Bu bakımdan İslam toplumlarının ortak karar alması ve Batı’yı da bu kararlara uymaya zorlaması, bu coğrafyada huzur ve barışın sağlanması için vazgeçilmez zorunluluk, dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan mazlum milletler açısından da hayati derecede önemlidir" diyerek açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"Öte yandan bizim için Filistin davası, insanlık tarihi boyunca süregelmiş bir mücadeleyi ifade eder. Filistin, bize “Kanla alınan bu topraklar parayla satılamaz” diyen Abdülhamit Han’ın hatırası, Kabe’den önceki Kıblegâhımız olması dolayısı ile de mukaddes emanetimizdir. Bu nedenle hain saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralı Müslüman kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz.
Değerlerini yitirmemiş, olaylara tarafsız bakabilen tüm insanlık âlemi; Birleşmiş Milletlerden, yıllardır hukuku hiçe sayan İsrail’den yaptıklarının hesabının sorulmasını beklemektedir. Ne yazık ki, İsrail’in yaptığı zulüm, soykırım ve işkence uluslararası kuruluşlar tarafından görmezden gelinirken; Müslüman ülkelere en küçük bir olumsuzlukta her türlü yaptırım ve NATO müdahalesi için anında karar alınabilmektedir. Bu durum, Birleşmiş Milletlerin de olaylara siyasi yaklaşım gösterdiğinin en açık delilidir.
Türkmeneli’ni görmezden gelen, Doğu Türkistan’ı yok sayan, Kafkaslar’a kör bakanların artık seslerini yükseltme zamanı gelmiştir. Bütün İslam alemi barışa ve huzura hasrettir; bu hasret sona ermelidir.
Türkiye KamuSen olarak, 74 yıldır bütün insani değerleri ayaklar altına alan, kural tanımaz uygulamalarıyla kanımızı donduran İsrail’i şiddet ve nefretle kınıyoruz. Her şeye rağmen inanıyoruz ki İsrail, bir gün akıttığı mazlum Müslüman kanında boğulacak, uyguladığı devlet terörünün ve insanlık suçunun hesabını er geç ödeyecektir"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kapanmanın gölgesinde bayrama hazırlanan terminal işletmecileri bayram sonrasından umutlu Terminal İşletmecisi Mirza Binboğa: “Günlük 85 araçtan 3 araca düştük”
YEREL HABERLER Kapanmanın gölgesinde bayrama hazırlanan terminal ...
Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi yükseliyor
YEREL HABERLER Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi yükseliyor
Ahmet-Selahattin Sarıalp Aile Sağlığı Merkezi’ne çevre ve peyzaj düzeni
YEREL HABERLER Ahmet-Selahattin Sarıalp Aile Sağlığı Merkezi’ne ...
İnal: Henüz, Türkiye mutantı bulmuş değiliz
YEREL HABERLER İnal: Henüz, Türkiye mutantı bulmuş değiliz
Melikgazi Belediyesi ilçenin dört bir yanında hummalı bir çalışma yürütüyor Ahmet-Selahattin Sarıalp Aile Sağlığı Merkezine çevre ve peyzaj düzeni
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi ilçenin dört bir yanında hummalı ...
Kabakcı öğrencilerle iftarda buluştu
YEREL HABERLER Kabakcı öğrencilerle iftarda buluştu
KTO Başkanı Gülsoy'dan Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER KTO Başkanı Gülsoy'dan Ramazan Bayramı mesajı
Gülsoy: "Engelleri ortadan kaldırmak herkesin sorumluluğudur"
YEREL HABERLER Gülsoy: "Engelleri ortadan kaldırmak herkesin ...
KTO ‘Hatıra Ormanı’ kuruluyor
YEREL HABERLER KTO ‘Hatıra Ormanı’ kuruluyor
Başkan Yalçın’dan ‘Bayram’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yalçın’dan ‘Bayram’ mesajı
Başakşehir ile Kayserispor ile 24. randevuda
YEREL HABERLER Başakşehir ile Kayserispor ile 24. randevuda
Hacılar'da pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi aileler yalnız bırakılmadı
YEREL HABERLER Hacılar'da pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi aileler ...
Yahyalı'da 2.9 şiddetinde deprem
YEREL HABERLER Yahyalı'da 2.9 şiddetinde deprem
Aracın içinde tüfekle vurulan şahıs yaralandı
YEREL HABERLER Aracın içinde tüfekle vurulan şahıs yaralandı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan 3 kişi, kovalamacayla yakalandı
YEREL HABERLER Polisin 'dur' ihtarına uymayan 3 kişi, kovalamacayla ...
Kayseri'de binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
YEREL HABERLER Kayseri'de binlerce kişi Filistin'e destek için ...
Bakan Yanık, Engellilerle İlgili Sivil Toplum Örgütleri Temsilcileri ile Görüştü
YEREL HABERLER Bakan Yanık, Engellilerle İlgili Sivil Toplum ...
"Pandemi sürecinde hemşireler; topluma ihtiyaç duyduğu bakımı kesintisiz sağlamıştır"
YEREL HABERLER "Pandemi sürecinde hemşireler; topluma ihtiyaç ...
Kayserispor 23 futbolcuyla gitti
YEREL HABERLER Kayserispor 23 futbolcuyla gitti
Başakşehir ile Kayserispor ile 24. randevuda
YEREL HABERLER Başakşehir ile Kayserispor ile 24. randevuda
Talas Belediyesi'nin 'Anneler Günü' jesti beğeni topladı
YEREL HABERLER Talas Belediyesi'nin 'Anneler Günü' jesti beğeni ...
Başakşehir - Kayserispor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek
YEREL HABERLER Başakşehir - Kayserispor maçını Yaşar Kemal Uğurlu ...
Yem bitkisini üretimine yönelik eğitim ve saha çalışmaları meyvesini veriyor
YEREL HABERLER Yem bitkisini üretimine yönelik eğitim ve saha ...
Kayıp çocuk arkadaşının evinde bulundu
YEREL HABERLER Kayıp çocuk arkadaşının evinde bulundu