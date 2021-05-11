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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Şehir idarecilerinin evde beklemek gibi bir lüksü olamaz"

İHA

“Şehir idarecilerinin evde beklemek gibi bir lüksü olamaz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, belediyelerin kapanma dönemlerini fırsata çevirmek zorunda olduklarına dikkat çekti.
AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın katılımıyla Talas Belediyesi’nde gerçekleştirilen istişare toplantısı sonrasında açıklamalar yapan Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri’de belediyelerin çok güzel projeler ürettiklerini ve bunların yansımasının önümüzdeki günlerde ortaya çıkacağını söyledi.
“İDARECİLERİMİZ SESSİZİĞİ AVANTAJA ÇEVİRİP ÇALIŞACAKLAR”
Şehir idarecilerinin evde beklemek gibi bir lüksünün olamayacağına işaret eden Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, “Yine bir belediye çalışmasında arkadaşlarımızla, belediye başkanlarımızla ve il teşkilatımızla beraberiz. Daha önce de belirtmiştik. Evlere kapanacağız, herkes evlerde bu günkü koşullarda fazla temas etmeden hastalığı atlatmanın peşinde olacak. Ama idarecilerimiz bir şey daha yapacak, bu sessizliği avantaja çevirip çalışacaklar. Bu anlamda şehir idarecilerinin durmak, beklemek gibi bir lüksü yok. Hatta bu günleri bir avantaja çevirip boş olan yollarda ve diğer belediye faaliyetlerinde daha sıkı, daha hızlı çalışmak gibi bir sorumluluğu da var” dedi.
“BELEDİYELERİMİZİN GÜZEL PROJELERİ VAR”
Kayseri’nin şehircilik açısından Türkiye’nin önde gelen merkezlerinden birisi olduğuna vurgu yapan Özhaseki, “Çok şükür bugünümüz yine verimli geçti. Sahur saatlerine kadar merkezdeki 3 belediyemiz ve Büyükşehir Belediyemizle ilgili projeler üzerinde çalışmalar yaptık. Hamdolsun belediyelerimizin güzel projeleri var. Bunları yapacak imkanları, bilgileri ve teknik elemanları var. Önümüzdeki günlerde bunların hepsi bir bir ortaya çıkacak. Yıllardır bu işlerin içerisinde olup Türkiye’de neredeyse gezmedik şehir bırakmamış birisiyim. Bugün de hala yerel yönetimlerden sorumluluğu devam eden bir kişi olarak söylüyorum. Çok şükür Kayserimiz, şehircilik açısından en önde gelen şehirlerimizden birisidir. Bir taraftan altyapısıyla bir taraftan üstyapısıyla, bir taraftan gecekonduyu önlemesiyle ve Avrupa’dakine benzer prestijli tesisleriyle Kayseri, farkını ortaya koyuyor” diye konuştu.
Talas Belediyesi’nin evsahipliğinde gerçekleşen ve sahura kadar süren toplantıda Büyükşehir ve ilçe belediyelerin önümüzdeki günlerde hayata geçirecekleri projeler masaya yatırıldı.

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