Büyükılıç'tan Ramazan Bayramı mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükılıç'tan Ramazan Bayramı mesajı

İHA

Büyükılıç'tan Ramazan Bayramı mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, başta Kayseri olmak üzere tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek, “Pandemi sürecini hep beraber el birliğiyle bitirip, normalleşmiş bayramları yaşama dönemini de Cenabı Allah bizlere lütfetsin diye dua ve temennide bulunuyorum” dedi.
Açıklamasında Ramazan’ın, feyzinden, rahmetinden ve bereketinden istifade edilen bir ay olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, “Cenabı Allah’a şükürler olsun, bir Ramazan ayını daha geride bıraktık. Pandemi sürecinden kaynaklı olarak arzu ettiğimiz ve gönlümüzde yer ettiği şekilde yaşayamamış olabiliriz. Bu şartlarda bile elbette feyzinden, rahmetinden, bereketinden istifade ettiğimiz bir ay oldu” dedi.
Büyükkılıç, Ramazan ayında gönüllere hitap edecek çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Oruçlarımızı tuttuk, teravihlerimizi eda ettik, gönüllerde yer etme arzusuyla insanların gönüllerine hitap edecek çalışmalarımızı yaptık. Tabii ki en önemlisi içerisinde idrak ettiğimiz Kadir Gecesi ile feyzin, bereketin zirveye çıktığı bir günü yaşadık. Bütün bu güzellikleri ile birlikte 2 senedir Ramazan Bayramı'nı iç içe yaşayamıyoruz ama gönüllerimizde her zaman yer eden şekliyle tüm hemşerilerimizin, İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Sağlıklı, huzurlu daha nice bayramlara erişmelerini temenni ediyorum” diye konuştu.
Vatanı için canlarını feda eden şehitlere ve korona virüs salgınında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyen Başkan Büyükkılıç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Şehitlerimizin kıymetli yakınlarının, anne ve babaları ile ailelerinin özellikle bayramlarını tebrik ediyorum, sağlıklı, huzurlu daha nice bayramlar diliyorum. Kovid sürecinde rahmetli olanlara Allah’tan rahmet diliyoruz. Tüm İslam âleminin bayramını tebrik ediyor, sağlıklı, huzurlu daha nice bayramlara diye dua, temennide bulunuyorum. Bu arada sağlık çalışanlarımızı, emniyet ve güvenlik mensuplarımızı unutmadığımızı buradan paylaşmak istiyorum. Pandemi sürecinde en büyük yükü çeken o canlarımız, dostlarımız oldu. İnşallah pandemi sürecini hep beraber el birliğiyle bitirip, normalleşmiş bayramları yaşama dönemini de Cenabı Allah bizlere lütfetsin diye dua ve temennide bulunuyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocasinan'da her şey huzurlu bir bayram için
YEREL HABERLER Kocasinan'da her şey huzurlu bir bayram için
Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, "Ekonominin çarkları dönüyor"
YEREL HABERLER Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, "Ekonominin ...
Vali Günaydın bayram mesajında 'Tedbir' uyarısında bulundu
YEREL HABERLER Vali Günaydın bayram mesajında 'Tedbir' uyarısında ...
“Şehir idarecilerinin evde beklemek gibi bir lüksü olamaz"
YEREL HABERLER “Şehir idarecilerinin evde beklemek gibi bir lüksü ...
Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Kamil Ünal, "İlk Kıblegahımız, Mukaddes Emanetimiz Mescid-i Aksa Vazgeçilmezimizdir”
YEREL HABERLER Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Kamil Ünal, "İlk ...
Kapanmanın gölgesinde bayrama hazırlanan terminal işletmecileri bayram sonrasından umutlu Terminal İşletmecisi Mirza Binboğa: “Günlük 85 araçtan 3 araca düştük”
YEREL HABERLER Kapanmanın gölgesinde bayrama hazırlanan terminal ...
Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi yükseliyor
YEREL HABERLER Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi yükseliyor
Ahmet-Selahattin Sarıalp Aile Sağlığı Merkezi’ne çevre ve peyzaj düzeni
YEREL HABERLER Ahmet-Selahattin Sarıalp Aile Sağlığı Merkezi’ne ...
İnal: Henüz, Türkiye mutantı bulmuş değiliz
YEREL HABERLER İnal: Henüz, Türkiye mutantı bulmuş değiliz
Melikgazi Belediyesi ilçenin dört bir yanında hummalı bir çalışma yürütüyor Ahmet-Selahattin Sarıalp Aile Sağlığı Merkezine çevre ve peyzaj düzeni
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi ilçenin dört bir yanında hummalı ...
Kabakcı öğrencilerle iftarda buluştu
YEREL HABERLER Kabakcı öğrencilerle iftarda buluştu
KTO Başkanı Gülsoy'dan Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER KTO Başkanı Gülsoy'dan Ramazan Bayramı mesajı
Gülsoy: "Engelleri ortadan kaldırmak herkesin sorumluluğudur"
YEREL HABERLER Gülsoy: "Engelleri ortadan kaldırmak herkesin ...
KTO ‘Hatıra Ormanı’ kuruluyor
YEREL HABERLER KTO ‘Hatıra Ormanı’ kuruluyor
Başkan Yalçın’dan ‘Bayram’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yalçın’dan ‘Bayram’ mesajı
Başakşehir ile Kayserispor ile 24. randevuda
YEREL HABERLER Başakşehir ile Kayserispor ile 24. randevuda
Hacılar'da pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi aileler yalnız bırakılmadı
YEREL HABERLER Hacılar'da pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi aileler ...
Yahyalı'da 2.9 şiddetinde deprem
YEREL HABERLER Yahyalı'da 2.9 şiddetinde deprem
Aracın içinde tüfekle vurulan şahıs yaralandı
YEREL HABERLER Aracın içinde tüfekle vurulan şahıs yaralandı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan 3 kişi, kovalamacayla yakalandı
YEREL HABERLER Polisin 'dur' ihtarına uymayan 3 kişi, kovalamacayla ...
Kayseri'de binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
YEREL HABERLER Kayseri'de binlerce kişi Filistin'e destek için ...
Bakan Yanık, Engellilerle İlgili Sivil Toplum Örgütleri Temsilcileri ile Görüştü
YEREL HABERLER Bakan Yanık, Engellilerle İlgili Sivil Toplum ...
"Pandemi sürecinde hemşireler; topluma ihtiyaç duyduğu bakımı kesintisiz sağlamıştır"
YEREL HABERLER "Pandemi sürecinde hemşireler; topluma ihtiyaç ...
Kayserispor 23 futbolcuyla gitti
YEREL HABERLER Kayserispor 23 futbolcuyla gitti