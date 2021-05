Kayseri Gönüllü Kültür Teşekküllerinden İsrail’e tepki

Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri, İsrail’in Ramazan ayı içerisinde Filistin halkına yaptığı saldırılar dolayısıyla basın açıklaması yaparak tepki gösterdi.

Cumhuriyet meydanında düzenlenen basın açıklamasına Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri Başkanı Ahmet Taş, Cihannüma Derneği Kayseri İl Başkanı Fevzi Konaç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Filistin’in İsrail devletinden sonra acıların yurdu haline geldiğini söyleyen Gönüllü Kültür Teşekkülleri Başkanı Ahmet Taş, “İsrail İngilizlerin 1. Dünya Savaşı sonunda Filistin ve Kudüs’ü işgal etmesinden beri, Filistin’de insan katliamına, insanları sürmeye ve kutsal mekanlara hakaret etmeye devam ediyor. İslam tarihi boyunca Hz. Ömer döneminde Müslümanların yurdu haline gelen, o günden bu güne Müslümanların egemenliğinde bulunan ve her dönemde esenlik yurdu olan Kudüs, bir haçlı sürülerinin işgali döneminde bir de İsrail devletinin kurulmasından sonra gün yüzü görmemiş, artık esenlik değil katliamların, gözyaşlarının ve acıların yurdu haline gelmiştir. Kudüs bizim ilk kıblemizdir. 3 Semavi dinin merkezidir. 3 dinin mensupları orada tarih boyunca Müslümanların hakim olduğu dönemlerde kardeşlik ve barış içinde yaşamışlardır. Ne yazık ki İsrail, her zaman olduğu gibi bu yıl da Ramazan’ın ilk cumasında Cuma Namazı kılan Müslümanlara saldırıda bulundu. Teravihten sonra saldırıda bulundu. Sis bombalarıyla, plastik mermilerle ve tutuklamalarla eziyetlerine devam etti. En son Kadir Gecesi ve dün eziyetlerine devam etti, dün akşam Gazze’ye yapılan saldırıda 27 tane Filistinli Müslüman hayatını kaybetti. Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Cihannüma Derneği Kayseri İl Başkanı Fevzi Konaç ise, “Mübarek Ramazan ayı içerisinde günlerdir soframızdan kan ve gözyaşı var. Kudüs kan ağlıyor, Mescidi Aksa hüzünlü. Her Ramazan oldu gibi zalim İsrail zalimliğini yine aynı şekilde uygulamaya devam ediyor. Oruçlarımız oruç olmaktan çıktı, sahurlarımızda sofralarımızda hüzün var. Annelerin burnu kanıyor, mahalleler işgal altında. Yeryüzündeki Müslümanlar sessiz ama bir avuç Kayserili kardeşler burada bu hüzne ortak olmaya geldiler. Yeryüzünde zulüm devam ederken burada sessizlik var ama buradaki bir avuç Müslüman bunu asla kabul etmeyeceklerini haykırmak için buradalar” ifadelerini kullandı.

