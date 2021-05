Başkan Büyükkılıç, hem Büyükelçi hem de Gorajde başkanıyla görüştü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kardeş şehir Gorajde’nin Belediye Başkanı Ernest İmamoviç ve Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç ile görüştü. Var olan gönül köprüsünü sanayi, ticaret ve kültürel alanda da geliştirmek isteyen Başkan Büyükkılıç, kısa ve orta vadede ileriye dönük yapılacak işbirliği çalışmalarını değerlendirdi.

Bosna ile İlişkileri Geliştirme Merkezi Vakfı (BİGMEV) tarafından düzenlenen programa Başkanlık makamından video konferans yöntemiyle katılan Başkan Büyükkılıç, yaklaşık 7 ay önce Gorajde Belediye Başkanı olarak seçilen Ernest İmamoviç’i tebrik ederek, görevinde başarılar diledi. Başkan Büyükkılıç, kardeş iki şehir belediyesi arasında iş birliğinin geliştirilmesinin önemine işaret ederek, bu konuda gereken gayreti göstereceklerini ifade etti.

Köklü ve derin bağları bulunan Balkan coğrafyasının şirin şehri Gorajde ile ilişkileri geliştirmek istediklerini anlatan Başkan Büyükkılıç, Bosna Hersek’i çok sevdiklerini dile getirerek beraber çok yol alınacağını düşündüklerini ve bu durumun her iki ülke ve şehrin yararına olacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

“Ben daha önce Saray Bosna’ya, Mostar’a ziyaretlerim söz konusu oldu. Belediye başkanı olarak da değişik ziyaretlerim oldu. Tabi biz Bosna’daki olup bitenler yakinen takip ediyoruz. Hepsinden haberimiz var. Rahmetli Özal döneminden başlayıp, Erbakan döneminde devam eden, daha sonraki süreçte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bey ile birlikte olan süreç içerisinde de yakinen takip ettiğimiz dost ve kardeş ülke. Aynı zamanda tabi o anlamsız savaşı zamanda başlatılan ve yapılan uygulamaları da hep beraber biliyoruz. Takdir edersiniz ki Saray Bosna’da Aliya İzzetbegoviç’in yapmış olduğu mücadeleyi takdir ile dua ile anıyoruz. Allah rahmet eylesin geçmişlerimize diye dua ve temennide bulunuyoruz. Bugünlerde de malumunuz Kudüs, Filistin olaylarını da kınıyoruz. Bir insanlık ayıbı olarak, adeta Müslümanları katletmek uğruna, yüz yıldır vatanı olan bir yeri terk ettirmek uğruna yapılan uygulamaları da kınıyorum. Tabi sizin çocukluk yıllarınız o dönemlerde geçti, bizim de gençlik yıllarımız sizlerin kaygısıyla geçti. Bu konuyu neden açtım, bugünlerde malum Filistin’de olanlar, geçmişte size, bize olanların bir benzeri olarak yorumlanması bağlamında söylüyorum. Yoksa biz bunları bugün bunları konuşmamalıydık. Keşke şu Ramazan ayında, bayram arifesinde, Kadir Gecesi’nde Müslümanlara saldırıp onları yok etme projesi ile hareket eden İsrail’in fanatik Yahudileri olmasaydı böyle konuşmayacaktık. Başta Aliya İzzetbegoviç olmak üzere geçmişte rahmetli olanları rahmet ile anıyorum.”

“İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN FELSEFESİ İLE HAREKET ETMELİYİZ”

Görüşmede, insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi içerisinde birbirimize sahip çıkmamız lazım” diyen Başkan Büyükkılıç, ilişkilerin geliştirilmesine yönelik Büyükelçi ve Belediye Başkanı’nı Kayseri’ye davet etti.

“YAKLAŞIMINIZ BİZE GÜÇ VERDİ”

Bosna Hersek’in kardeş şehri Gorajde Belediye Başkanı Belediye Ernest İmamoviç ise görüşmede yaptığı konuşmada, “Yaklaşımınız, bu yolun başında iken bize güç verdi” diyerek, “Çok teşekkür ediyorum. Paylaştığınız gibi bu işbirliği konusunda bir arkadaşımı ben sorumlu tutacağım. Ben her zaman bu iş ile bizzat yakından ilgileneceğim. Büyükelçimizle de irtibat içerisinde olacağım. Birbirimizin yardımı ile bu ilişkilere devam ettirmeye, dostluğumuzu her zaman sıcak tutmaya sizin de söylediğiniz üzere devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“KAYSERİ’Yİ ÇOK BÜYÜK BİR FIRSAT OLARAK GÖRÜYORUM”

Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç ise görüşmede, Kayseri’yi çok büyük bir fırsat olarak gördüğünü paylaşarak şunları paylaştı:

“Biz sizden pozitif enerji alıyoruz. Hem sizlere hem Gorajde Belediye Başkanımıza, hem de organizatör olan Bigmel Vakfı’na bu fırsatı bize tanıdığı için teşekkür etmek istiyoruz. Biz sizle tanışmaktan büyük memnuniyet duyduk. Hem sizin şahsınıza hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne bugüne kadar yaptıkları her şey için teşekkür etmek istiyorum. Biz bunların farkındayız. Bizim acılarımızı bizim kadar paylaştığınız biliyorum. Allah’a şükürler olsun ülkelerimiz arasındaki ilişkiler son derece iyi. Özellikle liderler arsındaki işbirliği de çok üst düzeyde. Ekonomi, kültür, bilim, eğitim alanında yapılacak işlerimiz var her zaman olacak. Durmak yok. Onun için Kayseri’yi çok büyük bir fırsat olarak görüyorum sadece Gorajde için değil bütün Bosna Hersek için.”

Oldukça samimi ve verimli geçen görüşmelerde BİGMEV Genel Sekreteri Cenita Kocaman da hazır bulundu.

