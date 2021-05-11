Kayseri'de İsrail protestosu



Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği üyeleri, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısını protesto ederek, hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği tarafından Bürüngüz Camisi önünde düzenlenen etkinliğe yaklaşık bin kişi katıldı. Kalabalık grup, 'Katil İsrail' sloganları attı. Grup adına açıklama yapan Cihannüma Derneği Kayseri Şube Başkanı Fevzi Konaç, uzun yıllardır her ramazan ayı içinde ya Gazze'nin bombalandığına ya da Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere zulmedildiğini belirterek, "Tüm insanlığı ve Müslümanları bu yapılan insanlık dışı eziyet ve muameleye alıştırmaya çalışan bir süreklilikte ve istikrarla bu baskınlara devam ediyorlar. Ramazan ayının kutsiyetine ve oradaki Müslümanların inancına zerre kadar saygısı olmayan bu zalim anlayış dün sabah fanatik grupların yapacağı eylem için Mescid-i Aksa'ya girdi ve çatışmalar yaşandı. Yüzlerce Kudüslü kardeşimiz yaralandı ve tedavileri devam ediyor. İnsanlık film izler gibi baskını ve acıyı izliyor" dedi.

Konuşmaların ardından saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-05-11 15:38:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.