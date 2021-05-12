Kayserispor'un deplasman karnesi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayserispor bu sezon deplasmanda 20 maça çıkarken 19 puan topladı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor bu sezon 20 deplasman maçına çıktı. İlk deplasman maçını Alanyaspor ile oynayan, son deplasman maçında ise Başakşehir'e konuk olan Kayserispor 19 puan toplayabildi.

20 maçta 4 galibiyet alan 7 kez berabere kalan Kayserispor 9 kez de mağlup oldu. Bu maçlarda rakibine 15 gol atıp kalesinde 27 gol gören sarı kırmızılılar 19 puan toplayabildi. Kayserispor'un bu sezon deplasmanda oynadığı maçlar ve neticeleri şunlar:

AlanyasporKayserispor 20

AnkaragücüKayserispor 01

Ç.RizesporKayserispor 10

GalatasarayKayserispor 11

GöztepeKayserispor 11

AntalyasporKayserispor 20

GençlerbirliğiKayserispor 32

DenizlisporKayserispor 01

Gaziantep FKKayserispor 10

FenerbahçeKayserispor 30

KasımpaşaKayserispor 01

ErzurumsporKayserispor 11

SivassporKayserispor 20

HataysporKayserispor 13

KaragümrükKayserispor 30

TrabzonsporKayserispor 11

KonyasporKayserispor 00

BeşiktaşKayserispor 31

Yeni MalatyaKayserispor 11

BaşakşehirKayserispor 00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.