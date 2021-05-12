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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor'un deplasman karnesi

İHA

Kayserispor'un deplasman karnesi

Kayserispor bu sezon deplasmanda 20 maça çıkarken 19 puan topladı.
Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor bu sezon 20 deplasman maçına çıktı. İlk deplasman maçını Alanyaspor ile oynayan, son deplasman maçında ise Başakşehir'e konuk olan Kayserispor 19 puan toplayabildi.
20 maçta 4 galibiyet alan 7 kez berabere kalan Kayserispor 9 kez de mağlup oldu. Bu maçlarda rakibine 15 gol atıp kalesinde 27 gol gören sarı kırmızılılar 19 puan toplayabildi. Kayserispor'un bu sezon deplasmanda oynadığı maçlar ve neticeleri şunlar:
AlanyasporKayserispor 20
AnkaragücüKayserispor 01
Ç.RizesporKayserispor 10
GalatasarayKayserispor 11
GöztepeKayserispor 11
AntalyasporKayserispor 20
GençlerbirliğiKayserispor 32
DenizlisporKayserispor 01
Gaziantep FKKayserispor 10
FenerbahçeKayserispor 30
KasımpaşaKayserispor 01
ErzurumsporKayserispor 11
SivassporKayserispor 20
HataysporKayserispor 13
KaragümrükKayserispor 30
TrabzonsporKayserispor 11
KonyasporKayserispor 00
BeşiktaşKayserispor 31
Yeni MalatyaKayserispor 11
BaşakşehirKayserispor 00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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