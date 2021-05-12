Kayserispor 4 maçta 6 puan topladı

Kayserispor ligde oynadığı son 4 maçta 6 puan topladı.
Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor ligde oynadığı son 4 maçta 6 puan topladı. Hamza Hamzaoğlu'nun yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan Yalçın Koşukavak yönetimindeki Kayserispor mutlak kazanması gereken maçlarda sadece 1 kez galibiyet alırken, 3 beraberlik aldık.
SarıKırmızılılar Denizlispor'u sahasında 63 mağlup ederken, Yeni Malatyaspor ile 11, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile 00 berabere kaldı.
Kayserispor ligin 41.haftasını 41 puanla 17.sırada noktaladı. Küme düşme hattının hemen üzerinde bulunan Kayserispor, bu sezonki son maçında Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.