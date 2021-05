Kayseri İl Müftülüğü ve TDV İl Temsilciliği umut olmaya devam ediyor

Kayseri İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi, İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi Başkanı Prof. Dr. Şahin Güven önderliğinde Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerinin umudu olmaya devam etti.

İhtiyaç sahiplerine dağıtılan “Ramazan Kolileri” hakkında bilgi veren İl Müftüsü Sayın Güven, “Kayseri İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi olarak her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan ayı içerisinde Kayserili ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yardımcı olmak için seferberlik başlattık. Öncelikle Koronavirüs’ün dünyayı etkilediği bir zaman diliminde Ramazan ayı içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın huzur içerisinde ibadetlerini, iftarlarını ve sahurlarını yapabilmeleri için Kayseri İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi olarak yardım kolileri hazırladık. Her birisinin içerisinde ihtiyaç malzemelerinin olmuş olduğu “Çay, un, pirinç, ayçiçek yağı, makarna, bulgur, mercimek, nohut, şeker, tuz, çorba, domates salçası ve zeytin” kolilerimizden 1000 adet hazırladık ve dağıtıyoruz. İnşaallah Ramazan ayı içerisinde ihtiyaç sahiplerine bu yardımlarımızı ulaştırmaya devam edeceğiz. Paylaşmaya ve şükretmeye en çok değer verdiğimiz bu ayda, kısacası ‘kimsesizlerin kimsesi’ olmaya gayret ediyoruz" dedi.

Güven, "Bu vesile ile bizlere yardımlarını ulaştırarak bizler vasıtası ile ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayında maddi destek sağlayan bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Ben her bir kardeşime hayırlı ramazanlar, hayırlı iftarlar ve hayırlı sahurlar diliyorum. Yüce Mevla ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermeye gayret gösteren hayır sahiplerinden razı olsun” ifadelerini kullandı.

