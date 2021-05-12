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Başkan Çolakbayrakdar, “Yanımızda olmasanız da hep gönlümüzdesiniz”

İHA

Başkan Çolakbayrakdar, “Yanımızda olmasanız da hep gönlümüzdesiniz”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Tüm vatandaşların Ramazan Bayramını kutlayan Başkan Çolakbayrakdar, mesajında, “Ramazan Bayramı’nın ülkemize ve şehrimize sağlık ve huzur getirmesini diliyorum. Yanımızda olmasanız da hep gönlümüzdesiniz.” dedi.
Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan Bayramı mesajında şu ifadeleri kullandı: “Bütün hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçları ve yapmış olduğumuz ibadetleri kabul eylesin. Sağlık ve sıhhat içerisinde nice bayramlara ve ramazanlara erişmeyi nasip etsin. Malum süreç nedeniyle bu bayramı farklı yaşıyoruz. Aile içerisindeki bayramlaşmalarımız eski bayramlar gibi şenlikli olmayabilir. İnşallah Rabbim, en kısa zamanda sağlık ve sıhhat içerisinde hem şehrimizde hem ülkemizde hem de bütün dünyada içinden geçmiş olduğumuz süreçteki salgından kurtulmayı nasip etsin. Bundan sonrasında da hep birlikte sağlık içerisinde bu cennet vatanda nice bayramlara ve ramazanlara erişmek nasip olsun.”
Başkan Çolakbayrakdar, “Bu duygu ve düşüncelerle, Kayserili hemşerilerimin bayram sevincini ve coşkusunu yürekten paylaşıyor ve Ramazan Bayramlarını kutluyorum. Bayramın tüm insanlığa, İslam alemine, ülkemize ve Kayseri'mize sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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