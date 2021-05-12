Kayseri’de Ramazan Bayramı sıcak geçecek

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmininde, Kayseri’de Ramazan Bayramı’nın mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkla geçeceği belirtildi.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan tahmin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Arefe günü ve Ramazan Bayramı süresince sorumluluk sahamız genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.”
Ayrıca yapılan hava tahmininde bayramın 1. günü parçalı bulutlu, 2. günü parçalı ve az bulutlu, 3. günü az bulutlu ve açık geçeceği belirtilirken, hava sıcaklığının da 28 ile 32 derece arasında olacağı bilgisine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.