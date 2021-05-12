Kaymakam Duru’dan şehit ailelerine bayram ziyareti

Develi İlçe Kaymakamı Murat Duru, her bayram olduğu gibi bu bayramda da şehit yakınlarını unutmadı.

Kaymakam Murat Duru yaptığı ziyaret sonrasında, “22 yıllık meslek hayatımızın bugüne kadarki sürecinde dini bayramlarımızda vatanımızın ve milletimizin istiklali ve istikbali için toprağa düşmüş şehitlerimizin kutsal emanetleri olan şehit yakınlarımızı ziyaret edip mübarek ellerini öperiz. Bu yıl da bu güzel ve anlamlı geleneğimizi devam ettirerek sosyal mesafeye uyup maske takarak bütün şehit yakınlarımızı sırasıyla ziyaret ettik. Ziyaretlerimizde şehitlerimizin anneleri ve babaları ile sıcak, samimi ve içten sohbetle birlikte onların acılarını elimizden ve dilimizden geldiği kadarıyla hafifletmeye çalışıyoruz. Yine yürekten ve gönülden gelen sevgi ile şehitlerimizin anne ve babasına bizleri de manevi evlatları olarak görmelerini ifade ediyoruz. Hak Teala her daim bizleri şehitlerimize layık olan vatan evlatlarından eylesin inşallah” ifadelerini kullandı.

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