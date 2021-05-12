Kayseri'de şehitlikte hüzünlü bayramlaşma

İsrail yine saldırdı: Tüm gece Gazze'yi vurdu!

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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de, Ramazan Bayramı arifesinde İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile tam kapanmadan muaf tutulan şehit aileleri, şehitlerin mezarlarını ziyaret etti.

Şehit yakınları, kentteki Kartal Şehitliğine sabah saatlerinden itibaren ziyarette bulundu. Şehit yakınları, şehit mezarlarının başında dua etti, Kuran-ı Kerim okudu. 2019 yılında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, teröristlerin roketli saldırısında şehit olan Er Zekeriya Altunok'un 5 yaşındaki oğlu Gökdeniz, babasının mezar taşındaki fotoğrafını öptü. Duygusal anların yaşandığı bayramlaşma töreninde şehit Duran Bayram'ın annesi Kudret Bayram ise, "Koronavirüs nedeniyle oğluma gelemiyordum. Devletimizin verdiği izinle çocuklarımıza yeniden kavuştuk. Oğlum beni bekler. Benim oğlum 'vatanım' der baka bir şey demezdi" diyerek gözyaşı döktü.

DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-05-12 16:15:36



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