Kayseri’de ürettiği ayakkabıları Türkiye’nin dört bir yanına satıyor

Kayseri’nin Develi ilçesinde ayakkabı imalatı ve satışı yapan Fahri Yıldırım, işletmesinde kendi ürettiği ayakkabıları Türkiye’nin dört bir yanına satıyor.

Ayakkabıları Türkiye’nin her bir tarafına kapıda ödeme imkanı ile gönderdiklerini söyleyen Fahri Yıldırım aynı zamanda ürünlerinin bir yıl garantili olduğunu da belirtti. Garanti kapsamında olan ürünleri yenisi ile direkt değiştirdiklerini söyleyen Fahri Yıldırım, “Develi’de esnaflık yapıyorum. 2010 Yılından beri merdane, klasik spor ayakkabı üretiyoruz. Şehir içi şehir dışı toptan ve perakende satışlarımız var, her türlü internette satışımız var. Ürettiğimiz ürünler iç dış deri olmak üzere garantili ürün satıyoruz ve herkese tavsiye ediyoruz. Garantisi nasıl derseniz ayakkabıda taban kırılması, deri çatlaması olursa biz ayakkabıyı alıyoruz sıfırını veriyoruz. Bu şekilde çalışma yapıyoruz” dedi.

Ürettikleri ayakkabıları Türkiye’nin her yerine kapıda ödeme ile gönderdiklerini söyleyen Fahri Yıldırım sözlerine şu şekilde devam etti:

“Ayakkabı yapımı burada kesimden başlıyor. Kesim bıçakları ve pres var. Burada hazır deriyi kesiyoruz, kestikten sonra saya bölümünde sayası dikiliyor, sayası dikildikten sonra Kalfa bölümünde el işçiliği ile kalfamız onları ayakkabı haline getiriyor ve satışa sunuyoruz, Develi’de üretiyoruz Türkiye’nin her tarafına il ve ilçelerine kargoyla kapıda ödeme sistemi ile gönderiyoruz.”

