Kırşehir'de sahte 'altın tozu' operasyonu

Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR,(DHA)KIRŞEHİR'de, pirinç tozunu 'altın tozu' diye satmaya çalıştıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, geçen ay Çanakkale ve Bursa'dan Kırşehir'e gelen 3 kişinin pirinç tozunu 'altın tozu' diye satmaya çalıştıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda 2 kilogram pirinç tozunu 400 bin liraya altın tozu diye pazarlamaya çalıştıkları öne sürülen M.Ş, S.Ö. ve E.K. yakalandı. Suçu kabul etmeyen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DHA-Genel Türkiye-Kayseri Abdurrahman DULKADİR
2021-05-13 15:34:07
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