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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç’tan şehit ailelerine bayram ziyareti

İHA

Başkan Büyükkılıç’tan şehit ailelerine bayram ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı’nın birinci gününde şehit ailelerini ziyaret ederek, bayramlarını tebrik etti.
Ramazan Bayramı’na, Ertuğrul Gazi Camii’nde kıldığı bayram namazı ile başlayan Başkan Büyükkılıç, namaz sonrasında pandemi kuralları çerçevesinde vatandaşlarla bayramlaştı. Bayram namazının ardından açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bugünün kazanımlarını koruyup gelecekte daha coşkulu bayramlara ulaşmaya gayret edilmesi gerektiğine işaret ederek, “Pandemi sürecinden kaynaklı iki senedir, iki bayramdır buruk bir bayram yaşıyoruz. İster istemez bugünün şartlarına uygun olarak hareket etmek, bugünün kazanımlarını koruyarak geleceğe daha coşkulu bayramlara hazırlık yapmak adına kurallara uymak hepimizin görevi olmalıdır. Çok şükür ülkemizde ve şehrimizde rakamlar aşağıya doğru çekiliyor. Bunlar bizi ümitlendiriyor ve sevindiriyor. Bundan sonra daha dikkatli davranmamız gerektiğini de ifade ediyor” diye konuştu.
Bayram namazı sonrasında yaptığı konuşmada MescidAksa’da yaşanan saldırılar nedeniyle buruk bir bayram yaşadıklarını ifade ederek, Müslümanlara birlik çağrısı yaptı. Büyükkılıç açıklamasında şunlara yer verdi:
“Kudüs’te, Mescidi Aksa’da yaşanan olay da ayrıca tüm ümmeti Muhammed adına bir burukluk oluşturdu. Diri olmamız, hakikaten iri olmamız lazım, birbirimize sahip olmamız lazım. İslam alemi olarak uyanık ve dayanışma içerisinde olmamız lazım. Elbette Yahudi sütün hükmünü işler önemli olan bizim ne yaptığımızdır. Bizim ne yapmamız gerektiğidir. İnşallah ümmetin feraseti ve dayanışması ile bu süreçlerin de ben aşılacağına inanıyorum. Dua ediyoruz. Bu arada şehitlerimizin yakınlarına sabırlar dileyerek şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Cenabı Allah sağlıklı, hayırlı, uzun ömürlü daha nice bayramlara hepimizi huzur içerisinde eriştirsin diye dua ve temennide bulunuyoruz. Birbirimizin, şehrimizin, ülkemizin kıymetini bilelim. Bayrağımıza, devletimize, vatanımıza, milletimize sahip çıkma şuurunu her zaman zikredelim, oluşturalım. Gençlerimize güzel bir gelecek hazırlayacak anlayış içerisinde olalım diyoruz. Bu güzel semtimizde, bu güzel mahallemizde, şehrimizde, Ertuğrul Gazi Cami’mizde, cemaatimizle buluştuk. Onlarla beraber bayram sabahını yaşadık. Tekrar tüm hemşehrilerimizin bayramlarını tebrik ediyor, hayırlı bayramlar diliyoruz.”
Ramazan Bayramı’nın ilk gününde şehit ailelerini de unutmayan Başkan Büyükkılıç, Şehit Asteğmen Tarık Baysal ve Şehit P. Uzm. Çvş. Osman Çelik’in baba ocağına, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve AK Parti İl Teşkilat üyeleri ile birlikte ziyarette bulunarak onların bayramlarını tebrik etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç, şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine de sabırlar diledi.

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