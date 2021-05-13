Şarampole yuvarlanan otomobildeki ağabey ile kardeşi ölüm ayırdı



Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA)KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde, şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Oğuzhan Karaoğlu (21) yaşamını yitirdi, kardeşi Fetih Karaoğlu (15) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Sarıoğlan ilçesi Ömerhacılı mevkiinde meydana geldi. Oğuzhan Karaoğlu yönetimindeki 38 AC 020 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Otomobil yaklaşık 500 metre sürüklenirken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Oğuzhan Karaoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralanan kardeşi Fetih Karaoğlu ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Oğuzhan Karaoğlu'nun cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Sarıoğlan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, otomobil tamircisi olduğu öğrenilen Karaoğlu´nun Özvatan ilçesinde bulunan müşterisine araç parçası götürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Özer KAYA

2021-05-13 23:52:34



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