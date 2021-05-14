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500 yıllık tarihi Gön Hanı canlanıyor Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu: Tarihi dokuyu ortaya çıkartacağız"

İHA

500 yıllık tarihi Gön Hanı canlanıyor Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu: Tarihi dokuyu ortaya çıkartacağız"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 1519 yılında Sadrazam Piri Mehmet Paşa tarafından yaptırılan Gön Hanı'nda başlayan restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek, tarihi dokuyu ortaya çıkaracaklarını söyledi.
Yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgiler alan Başkan Palancıoğlu; yetkililerden bilgi aldı. Restorasyon çalışmalarının hızlı bir şekilde ilerleyerek tarihi dokuyu ortaya çıkaracaklarını kaydeden Başkan Palancıoğlu; "Burası Gön Hanı dediğimiz Vezir Hanı'nın hemen yanındaki bir yer. Burası Gön Hanı Vakfındaymış. Burayı görünce çok şaşırdım, üzüldüm. Dolayısıyla bu alanı vakıfla görüşerek kiraladık. Değerli meclis üyelerimize teşekkür ediyorum, buranın kiralanması için destek verdiler. Anıtlar Kurulu'na da buranın temizlenmesi, 3040 sene önce yapılmış yapıların yıkılarak asıl tarihi eserin ortaya çıkarılmasıyla ilgili görüşümüzü sunduk. Buranın gerçekten çok önemli olduğunu kendileri de idrak etti. Anıtlar Kurulu'ndan alacağımız karar ile buranın yıkımına çok hızlı bir şekilde başlıyoruz. Tarihi dokuyu ortaya çıkartacağız. Vezir Hanı'nın hemen yanı başında kapalı çarşıyla bağlantılı, avlulu, açık alan. Vatandaşımızın, esnafımızın rahatlayacağı çok nadide bir ortamı oluşturacağız. Melikgazi Belediyesi olarak elimizden geldiğince hem tarihi eserlere sahip çıkıyoruz, hem de tarihi eserlere fonksiyon yükleyerek vatandaşımızın, esnafımızın en iyi şekilde kullanılmasını sağlıyoruz" dedi.

"Tarihi dokuyu ortaya çıkaracağız"
Başkan Palancıoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Gön Hanı da bu şekilde kapıları kapalı, içindeki dükkanlar vatandaşlara kiraya verilmiş depo olarak atıl bir şekilde kullanılıyordu. Vakıf yönetim kurulu başkanıyla görüşerek kendilerini ikna ettik, burayı Melikgazi Belediyesi'ne kiralamış oldular. İnşallah en kısa zamanda aslına uygun bir şekilde restore edip hayata kazandıracağız."

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