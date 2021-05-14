Kayseri'de KKKA tedavi gören besici hayatını kaybetti

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Develi ilçesinde kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalanan besici Mehmet Köseoğlu (42), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Develi ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi'nde besicilik yapan Mehmet Köseğlu, hayvanlarını otlatmak için çıktığı arazide boynuna kene yapıştığını fark etti. Keneyi eliyle çıkaran Köseoğlu, bir süre sonra fenalaşınca Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 2 çocuk babası, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. 6 gün süren tedavinin ardından Köseoğlu, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Köseoğlu'nun bugün Sarıkaya Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-05-14 13:12:42



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