Başkan Büyükkılıç Bünyan'da Şehit Cennet Yiğit'in ailesiyle bayramlaştı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit düşen Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in Bünyan’daki ailesini ziyaret ederek, bayramlarını tebrik etti. Büyükkılıç, “Değerli şehidimizin annesi Huriye Hanım ve babası Yahya Bey ile bayramlaştık. Rabbim güzel evladımızın mekanını cennet eylesin” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Bünyan AK Parti İlçe Başkanı Yıldıray Hakkı Koç ve AK Parti İl yöneticileriyle birlikte, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Merkezi'nin bombalanması sırasında şehit düşen Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in annesi Huriye Yiğit ile babası Yahya Kemal Yiğit'i bayramda yalnız bırakmadı. Yiğit ailesi tarafından oldukça sıcak karşılanan Başkan Büyükkılıç, şehit ailesinin bayramını tebrik etti. Bütün şehit ailelerinin kendileri için önemli bir emanet olduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Canımız ciğerimiz, 15 Temmuz Şehidi Cennet Yiğit kızımızın da elbette ki kıymetli ailesini ziyaret ettik. Acılarını tazelemek için değil, onların güzel halini görüp, onların acılarını hafifletmek için, daha doğrusu onların dualarını almak için buradayız. Kendilerini ziyaret ettik. Her zamanki gibi devletine, milletine yaklaşımıyla makul duygularıyla bizlere adeta ışık saçtılar. Cenabı Allah şehidimiz vasıtasıyla şefaatçi olsun, bizleri de cennetinde hep birlikte buluştursun diye de dua ediyoruz. Cenabı Allah’a şükrediyoruz. Güzel cuma gününe denk geldi” diye konuştu.

Bu vatan için canını seve seve feda etmiş şehitlerin aileleriyle bayramlaştıklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, sözlerine şöyle devam etti: “Onlar bizim gururumuz. Bayramlarda şehit ailelerine hüzün de ekleniyor. Şehit ailelerinin yalnız olmadıklarını hatırlatmak istedik. Şehit düşen kızımızın annesinin, babasının ellerinden öpüyoruz. Böyle bir evlat yetiştirdikleri ve vatana feda ettikleri için hepimizin Cenabı Allah yar ve yardımcısı olsun. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin yeniden Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Hayırlı bayramlar” dedi.

Şehit annesi Huriye Yiğit ise Başkan Büyükkılıç’a “Allah başımızdan eksik etmesin sizi. Her zaman bekleriz başkanım” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, ziyaret sırasında Haşr Suresi'ni okuyarak, dua etti. Başkan Büyükkılıç, Cuma namazını da Bünyan’da kılarak, vatandaşlarla bayramlaştı.

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