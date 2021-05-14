Kayserispor-Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 42.haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Süper Ligin 42. haftasında 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 20.30’da oynanacak Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe maçını İzmir Bölgesinden Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler’in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın 4.Hakemi Onur Özütoprak. Maçın VAR ve AVAR Hakemleri maç günü açıklanacak.

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