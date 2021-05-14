Bacayı temizlemek için kağıt yaktı, ekipleri harekete geçirdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde baca temizlemek için yakılan kağıttan çıkan duman, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hacı Saki Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, bir kişi bacasını temizlemek için kağıt yaktı. Bacadan yoğun duman çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de inceleme yaptı. Yapılan inceleme de dumanın baca temizlemek için yakılan kağıttan çıktığı belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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