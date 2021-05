Özhaseki’den Talas Belediyesi’nin uygulamasına övgü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: “Belediye Mahallemizde müthiş faaliyet”

AK Parti Genel Başkan Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Bayramın ikinci gününde Talas Başakpınar Mahallesi’nde vatandaşlarla bayramlaştı. Burada mahalle sakinleriyle sohbet eden Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen Belediye Mahallemizde uygulamasından da övgüyle bahsetti.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve AK Parti Talas İlçe Başkanı Hasan Nuri Kuş ile birlikte Cuma namazını Başakpınar Merkez Camii’nde kılan Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, ardından vatandaşlarla bayramlaşarak istek ve taleplerini dinledi.

Mahalle muhtarı Cemalettin Sivritaş ve mahalle sakinleriyle sohbet eden Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Talas Belediyesi tarafından Başakpınar’da yapılan hizmetlerden duyulan memnuniyetten dolayı Başkan Mustafa Yalçın’ı tebrik etti.



“YALÇIN BAŞKANIM EMEĞİNİ ESİRGEMİYOR”

Başakpınar Mahalle Muhtarı Cemalettin Sivritaş, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın mahallelerinde çok güzel hizmetler gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, “Sağolsun başkanımla abi kardeş gibiyiz. Sizin huzurunuzda başkanıma teşekkür ediyorum. Bize her konuda yardımcı oluyor. Gerek sosyal medya üzerinden gerekse telefonla kendisine çok rahat ulaşabiliyoruz. Yalçın Başkanım emeğini esirgemiyor. Hem sportif konularda hem de diğer konularda sürekli yanımızda. Sayesinde Başakpınar iyi yerlere geliyor” dedi.



“BÖYLE STAD KAYSERİ AMATÖR CAMİASINDA YOK”

Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki’nin de Başakpınar’da emeğinin çok olduğuna işaret eden Muhtar Sivritaş, “Sizden gençlerimiz stad istedi, hemen yaptınız. Kayseri’de amatör camiada böyle stad yok. Onun dışında Allah razı olsun her konuda bize her zaman destek oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



“BAŞAKPINAR BİZİM YURDUMUZ, YUVAMIZ”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de Başakpınar’dan her zaman destek gördüklerini dile getirerek “Başakpınar bizim yurdumuz yuvamız. Burada her zaman sıcak ilgiyle karşılaşıyoruz. Muhtarımın şahsında tüm Başakpınarlı kardeşlerime teşekkür ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın hayata geçirdiği Belediye Mahallemizde uygulamasından da övgüyle bahseden Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, “Çok müthiş bir faaliyetti. Allah razı olsun Yalçın Başkan, hem bütün okulları elden geçirdi hem de tüm kırsal mahallelere büyük hizmetler getirdi” diyerek sözlerini tamamladı.

Başakpınarlılarla sıcak ve samimi bir ortamda sohbet eden Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, bayramını tebrik eden çocuklara bayram harçlığı vermeyi de ihmal etmedi.

