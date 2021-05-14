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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çolakbayrakdar, tam kapanmayı fırsata çeviren saha ekibiyle bayramlaştı

İHA

Başkan Çolakbayrakdar, tam kapanmayı fırsata çeviren saha ekibiyle bayramlaştı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tam kapanmayı fırsata çeviren ve Ramazan Bayramı boyunca sahada çalışan belediye personeliyle bayramlaştı. Kocasinan Belediyesi’nin büyük bir aile olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, her zaman olduğu gibi bu süreçte de zaman kavramı olmadan büyük bir özveriyle çalıştıklarını söyledi.
Başkan Çolakbayrakdar, ilk olarak mobilya alanında faaliyet gösteren küçük ve orta boy ölçekli işletmelerin olduğu MOBİLYAKENT’ te yapılan temizlik, park ve bahçe, haşere ile mücadele, kanal temizleme ile yol çizgi çalışmalarını inceledi. Saha çalışanlarıyla tek tek gönül selamıyla selamlaşan ve onlara ikramda bulunan Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediye olarak sahadaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bayram olmasına rağmen bütün ekiplerimizle birlikte Kocasinan’ın her bir bölgesinde çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Nerede yaşam var ise orada belediye hizmeti var. Belediye hizmeti denildiği zaman hafta sonu ve bayramı olmaz. Her daim vatandaşımıza hizmet üretmek zorundayız. Gece gündüz demeden bu hizmetleri vatandaşımız ulaştırmalıyız ki hemşehrilerimiz huzurlu bir şekilde hayatına devam etsin. Bu doğrultuda bayramın 2.gününden itibaren çalışmalarımızı başlattık. Özellikle tam kapanma nedeniyle esnafların olmamasını fırsat bilerek Mobilyakent’in içerisinde Temizlik, Fen İşleri, Veterinerlik ve ParkBahçeler Müdürlüğü olmak üzere bütün belediye birimlerimizle birlikte Kocasinan’ımızın her bir köşesinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Esnaf sitelerinin yoğun olduğu bölgemizde bütün sitelerimizde teker teker çalışmalar gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımıza hizmet edebilmek ve hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak için olağan gayretle çalışmalarımızla devam ediyoruz. Rabbim, sağlık içerisinde nice bayramlarda bir arada olmayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar, ardından Makine İkmal, ParkBahçeler ve Zabıta Amirliği’ni ziyaret ederek, burada belediye personeliyle bayramlaştı. Başkan Çolakbayrakdar, sonrasında ise tam kapanma nedeniyle beslenme olanakları azalan sokak hayvanları için yemleme çalışması yaptı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin muhtelif yerlerinde bulunan 70 adet besleme noktasıyla küçük dostların her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan belediyesi ekipleri, her zaman olduğu gibi bu bayramda da çalışmalarına devam ediyor. Bütün birimlerimiz aralıksız çalışmalarını sürdürürken özellikle Veteriner İşleri Müdürlüğü’müz pandemi sürecinde yoğun bir şekilde çalışmalarını devam ettirdi. Sokak hayvanları ve diğer canlılar için yapılması gereken ne varsa hepsini yerine getiren ekiplerimiz durmadan çalışıyor. 70 farklı noktada küçük dostları unutmuyoruz. Bu doğrultuda yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların Kocasinan’da değerli olduğunu gösteriyoruz. Vatandaşların memnuniyetini kazanan ve diğer kurumlara da örnek olan hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Bu vesile ile şehrimizin güzelliklerine hep birlikte sahip çıkalım” diye konuştu.
Başkan Çolakbayrakdar, son olarak tam kapanmayı fırsata çeviren Fen İşleri Müdürlüğü’nün 15 farklı noktada eş zamanlı devam ettirdiği yenileme çalışmalarını yerinde inceledi ve vatandaşlar ile çalışanların bayramlarını kutladı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından her bir noktada altyapı ve yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor. Vatandaşlarımıza daha huzurlu bir bayram yaşatabilmek ve daha yaşanabilir bir ortam sağlayabilmek için bütün ekiplerimizle birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Tam kapanma sürecinde ilçemizin 15 farklı noktasında bu ve buna benzer altyapı çalışmalarımızı başlattık ve inşallah en kısa sürede tamamlayacağız. Özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgeler tam kapanmada bizim için fırsata dönüştü. Trafik yoğunluğunun azalmış olmasını altyapı çalışmaları için bir fırsat olarak değerlendirdik ve hızlı bir şekilde bütün ekiplerimizi sefer ederek çalışmalarımızı yerine getirdik. Çağdaş normlarda konforlu ve güvenli yollar yapıyoruz. Özellikle belirtmek istiyorum ki; yapılan konforlu yollarda sürücülerimizin hız limitine uymaları noktasında çağrıda bulunuyorum. Bu yolların vatandaşlarımızın konforlu bir şekilde ulaşımını sağlamak için yapıldığını bir kez daha hatırlatmak istiyorum.” şeklinde konuştu.
Kocasinan Belediyesi’nin yenileme çalışmalarından memnun kalan vatandaşlar ise “Belediyemizin her alanda yaptığı hizmetlerden çok memnunuz. Özellikle bölgemizdeki yolları güzelleştirme çalışmaları bizleri sevindiriyor. Yenileme çalışmaları kapsamında daha konforlu hizmet alıyoruz. Hizmetlerden dolayı Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a çok teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verdi.

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