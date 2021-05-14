Kayserispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig’in 42. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kayserispor, 41 puanla 17. sırada girdiği Süper Lig’in 42. haftasında yarın Fenerbahçe’yi konuk edecek. Sarı kırmızılı takım, karşılaşmanın son çalışmasını Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde Kayserispor Tesisleri’nde yaptı. Hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa giren sarıkırmızılılar maç saatini beklemeye başladı. Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak olan Kayserispor ile Fenerbahçe karşılaşması saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak.
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