Olcay DÜZGÜN İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA) Süper Lig´in 42´nci ve son haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Kayseri´ye geldi.
Süper Lig´in 42´nci haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe havayolu ile Kayseri´ye geldi. Sarı lacivertli takımı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle az sayıda taraftar karşıladı. Taraftarlar, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu ile fotoğraf çektirdi. Takım otobüsüne binen futbolcular ve teknik heyet otobüs ile kalacakları otele hareket etti.
İki takım arasındaki mücadele yarın saat 20.30'da başlayacak.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Futbolcular ve teknik heyetten görüntü
-Genel detay DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-İlyas KAPLAN
2021-05-14 22:15:36
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