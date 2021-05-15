Kayseri itfaiyesinin acı günü

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli Fatih Asma hayatını kaybetti.

Kayseri İtfaiye Daire Başkanlığında görevli itfaiye eri Fatih Asma bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Asma'nın cenazesi Hisarcık Merkez Cami'nden kılınan namazın ardından Hisarcık Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına Asma'nın ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

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