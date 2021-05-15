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Arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

DHA

Arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı


Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de birlikte alkol aldığı arkadaşı Yavuz Bişgin'i (55) boynundan bıçaklayarak öldüren Murat Şimşek (50), tutuklandı.
Olay, dün Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi Toprakkale Sokak'taki bir müstakil evde meydana geldi. Evin bahçesinde birlikte alkol alan Yavuz Bişgin ile arkadaşı Murat Şimşek arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Murat Şimşek, mutfaktan aldığı, bıçakla Bişgin'i boynundan bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Bişgin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olaydan sonra saklandığı evde yakalanarak gözaltına alınan Murat Şimşek, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemede, Bişgin'i kendisine küfrettiği gerekçesiyle öldürdüğünü söyleyen Murat Şimşek tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2021-05-15 12:56:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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