5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Talas ilçesinde 5 kişinin yaralandığı silahlı kavga sonrası gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.

Kavga, dün saat 22.30 sıralarında Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Hacı Cemil Sokak´taki 4 katlı binanın son katında meydana geldi. 8 kişi evde oturduğu sırada husumetli oldukları öğrenilen 4 kişi, konuşmak için eve geldi. İki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada evde bulunan M.Ç., A.I., O.A., Ş.A. ve A.O.G. tabanca ve tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla Şehir Hastanesi, Erciyes Üniversitesi ve özel hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası inceleme başlatan polis, 5 kişiyi gözaltına alındı. Gece boyunca yapılan çalışma sonucu olaya karıştıkları ve şüphelilere yardımcı oldukları belirlenen 7 kişi daha gözaltına alındı. 12 şüphelinin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-05-15 15:02:16



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