Kalp krizi geçiren ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kalp krizi geçiren şahıs, helikopter ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Hasan Hüseyin K., rahatsızlanınca yakınları tarafından sağlık ekiplerine bildirildi. Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen şahıs, ilk tedavisinin ardından helikopter ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

Hasan Hüseyin K.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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