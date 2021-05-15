Süper Lig: Kayserispor: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

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Kayserispor, Süper Lig'in 42. haftasında Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 10 Kayserispor’un üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kvrzic’in vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

19. dakikada İlhan Parlak'ın sağ kanattan açtığı ortada topa uzanan Henrique’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 10



Stat: Kadir Has

Hakemler:Halil Umut Meler xx, Cevdt Kömürcüoğlu xx, Çağlar Uyarcan xx

Kayserispor: Doğan Alemdar xx Aziz xx, Kolovetsios xx, Paz xx, Kvrzıc xx, Karlo Muhar xx, Attamah xx, Avramovski xx, Ramazan Civelek xx, Pedro Henrique xx, İlhan Parlak xx

Yedekler: İsmail Çipe, Muğdat Çelik, Emre Demir, Uğur Demirok, Nurettin Korkmaz, Melih Okutan, Yasir Subaşı, Luckassen, Sabovic, Alibec

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Fenerbahçe: Altay xx, Nazım xx, Serdar xx, Attıla Szalaı xx, Caner xx, Ozan Tufan xx, Sosa xx, Ferdi, Osayı Samuel xx, Pelkas xx, Valencia xx

Yedekler: Harun Tekin, Maurıcıo, Mert Hakan, Cisse, Samatta, Gustavo, Tisserland, Thiam, Novak, Arda Güler

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Gol: Henrique (dk. 18) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Valencia, Caner (Fenerbahçe), Muhar (Kayserispor)

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