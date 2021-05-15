Hes Kablo Kayserispor - Fenerbahçe: 1-2

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Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA)

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu

HES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan Alemdar, Aziz Behich, Kolovetsios, Ramazan Civelek (Dk. 69 Yasir Subaşı), Paz, Henrique, Muhar (Dk. 90+4 Sabovic), Kvrzic (90+4 Uğur Demirok), Avramovski (Dk. 83 Melih Okutan), Attamah, İlhan Parlak

FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Caner Erkin, Szalai, Nazım Sangare (Dk. Samatta), Serdar Aziz, Ozan Tufan, Osayi-Samuel, Pelkas (Dk. 73 Mert Hakan), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 46 Cisse), Sosa (Dk. 73 Gustavo), Valencia

GOLLER:Dk. 18 Henrique (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 90 Valencia, Dk. 90+9 Serdar Aziz (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Muhar, İlhan Parlak, Henrique, Doğan Alemdar (Hes Kablo Kayserispor), Valencia, Caner Erkin (Fenerbahçe)

KIRMIZI KART: Dk. 89 İlhan Parlak (Hes Kablo Kayserispor)Süper Lig'in 42'nci haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 2-1 yenildi.

13'üncü dakikada sap çaprazda Ramazan Civelek'in pasında topla buluşan Kvrzic'in ceza sahası dışından şutu yandan auta gitti.

18'inci dakikada İlhan Parlak'ın ceza sahası içine ortasında topla buluşan Henrique'nin kafa ile vuruşu ağlarla buluştu:1-1

52'nci dakikada Attamah'ın ara pasında topla buluşan İlhan topla ilerleyerek kaleci Altay ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu kaleci kurtardı.

53'üncü dakikada ceza sahası içinde İlhan Parlak'ın pasında topla buluşan Kvrzic'in şut auta gitti.

55'inci dakikada Sosa'nın serbest vuruşunda İlhan Parlak'ın Serdar Aziz'e hareketi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

58'inci dakikada Sosa'nın kullandığı serbest vuruşu kaleci Doğan Alemdar kurtardı.

67'nci dakikada sağ kanatta Kvrzic'in ceza sahası içine ortasında topla buluşan İlhan Parlak'ın şutu auta gitti.

87'nci dakikada Aziz Behich'in Ozan Tufan'a hareketi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. 90'ıncı dakikada Fenerbahçe'de Valencia, kullandığı penaltı atışını ağlarla buluşturdu:1-1

90+9'uncu dakikada sağ kanatta Valencia'nın ortasında ceza sahası içinde topa kafayla vuran Serdar Aziz topu ağlara yolladı: 1-2)

Bu sonuçla Fenerbahçe ligi 82 puanla 3'üncü, Hes Kablo Kayserispor ise 41 puanla 17'nci tamamladı.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ

2021-05-15 22:42:32



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