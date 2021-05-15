Kayserispor ligde tutundu

Çin'de kasırga alarmı: Ölü ve yaralılar var!

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Ligin 42. haftasında sahasında Fenerbahçe’ye 21 mağlup olan Kayserispor, Gençlerbirliği’nin Trabzon deplasmanında yenilmesinin ardından ligde kaldı. Futbolcular maçın bitiş düdüğü ile beraber büyük sevinç yaşadı.

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