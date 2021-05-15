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Kayserispor Basın sözcüsü Tokgöz: Bu eziyeti taraftarımıza yaşattığımız için özür dileriz

DHA

Kayserispor Basın sözcüsü Tokgöz: Bu eziyeti taraftarımıza yaşattığımız için özür dileriz


Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) -HES Kablo Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, 90 dakikanın ardından yaptığı değerlendirmede "Zor bir yıldı. Bu iş daha önceden de bitebilirdi. Ama daha önce de dediğim gibi 'Bu eziyeti son maça kadar çeleceğiz gibi gözüküyor' dedim. Maalesef öyle de oldu. Bunun için tüm camiamızdan ve taraftarımızdan özür dileriz" şeklinde konuştu.
Hes Kablo Kayserispor sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye son dakikalarda yediği gollerle 2-1 mağlup oldu. Trabzonspor'un Gençlerbirliği´ni yenmesi ile ligde kalmayı garantileyen Sarı kırmızılı takımın basın sözcüsü Mustafa Tokgöz yaptığı açıklamada "2020 2021 sezonunda 21 kulüp mücadele etti. Takımlar il il gezerek insanlar pandemi nedeniyle evlerinden çıkamazken bir nevi hizmet etti. Düşen takımlar dahil tüm takımlarımızı tüm sporcularımızı bu süreçte fedakarlık yaparak ülkemize hizmet ettikleri için Kayserispor dahil olmak üzere teşekkür ediyorum. Kayserispor'a değerli hocamız Yalçın Koşukavak  önderliğinde kritik maçlara çıktık. Yalçın hocamız, soğukkanlılığını koruyarak çok kısa zamanda 3 günde bir maç oynanması nedeniyle antrenman dahi yapamayarak toplantılar düzenleyerek futbolculara bilgilerini aktardı. Ve Allaha çok şükür başarılı oldu. Öncelikle Yalçın hocamıza, teknik ekibine ve oyuncularımıza teşekkür ederiz. Zor bir yıldı. Bu iş daha önceden de bitebilirdi. Ama daha önce de dediğim gibi 'Bu eziyeti son maça kadar çeleceğiz gibi gözüküyor' dedim.  Maalesef öyle de oldu. Bunun için tüm camiamızdan ve taraftarımızdan özür dileriz. Allah´ın izni ile Başkanımız Berna Gözbaşı önderliğinde bir daha bu kötü günleri yaşamayacağız. Burada en büyük teşekkürü ekip arkadaşımız, değerli kulübümüzün başkanı  geçen sezon 7 puanla aldığı ve maddi olarak tamamen uçuruma sürüklenmiş maalesef sonu Eskişehirspor ve Bursaspor gibi olacak takımı uçurumdan düşmüş takımı aldı ve bugünlere getirdi. Ve bu yıl bir çok kez umudun kaybedilmesine rağmen bir an olsun vazgeçmedi. Üzüldü, içine attı ama hiç kimseye belli etmedi. Oyuncularına sözler verdi, 'yenin maaşınız hazır' dedi, oyuncular yenemedi ama yine de paralarını ödedi. Kendisinin hakkını bu şehir ve Kayserispor kulübü ödeyemez. Çok başkan hizmet etmiştir ama kendisinden Allah razı olsun" dedi.
Hakemler konusunda da değerlendirme de bulunan Basın Sözcüsü Tokgöz, "Daha önce hakemlere çok sitem ettik. Biz önyargılı davranmışız, hakemlerin adaletli davrandığını gördük. Bugünkü maçında stresi büyüktü. Bugünkü hakemin bazı hatalar yaptığını düşünüyoruz ama  genel olarak hakemlere haksızlık yapılıyor. Yöneticiler hakemlere saygı duymalı. Taraftarlar da pandemi nedeniyle iş gücü düşmesine rağmen kulüplere bu kadar yardım yapan yöneticilere işadamlarına saygı duymalıdır. Saygı çerçevesinde futbolu konuşmalıyız. İnşallah Kayserispor her zaman süper ligde olacak" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Mustafa Tokgöz açıklamaHaber: Yasin DALKILIÇ Kamera: İlyas KAPLAN KAYSERİ-DHADHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN
2021-05-15 23:34:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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