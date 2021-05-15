Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Çok şükür ligde kaldık

Olcay DÜZGÜNYasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) HES Kablo Kayserispor sahasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olmasına rağmen Süper Lig'de kaldı. Maç sonu duygusal anlar yaşayan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı "Zor bir sezon sonunda çok şükür ligde kaldık" diye konuştu.
Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı değerlendirmelerde bulundu. Başkan Gözbaşı, "Çok zor bir sezon sonunda çok şükür ligde kaldık. Hem teknik heyetimizi hem de futbolcularımızı kutluyorum. Son dakika gol yedik ama oyuncuların maç boyunca gösterdikleri üstün performans nedeniyle hepsini kutluyorum. Şehrimize ve camiamıza hayırlı olsun" dedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise birkaç taraftar ile fotoğraf çektirdikten sonra kendisini bekleyen araca binerek stadyumdan ayrıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı stadyum çıkışı ve açıklamaları
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un stadyumdan ayrılması ve araca binmesi
Diğer Görüntüler
(Haber: Yasin DALKILIÇ Kamera: İlyas KAPLAN/KAYSERİ, DHA)DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN
2021-05-15 23:37:28
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.