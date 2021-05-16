Kapalı ve açık otopark yapma yetkisi ilçe belediyelerinde

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kapalı ve açık alan otoparklar ile bölge otoparkı yapma yetkisi ilçe belediyelerine verildiğini söyledi.

İlçe belediyelerin yeni düzenleme ile bölge otoparkı, kapalı ve açık otopark yapma, işletme ve bunlara ruhsat verme ile yetkilendirildiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Yeni düzenleme ile bölge otoparkı yapma yetkisi ilçe belediyelerine verildiğinden, imar mevzuatı uyarınca belediyelerin otoparkla ilgili olarak elde ettikleri gelirleri yine kendileri kullanabilecektir. Yani ilçe belediyelere otopark yapabilmeleri için bir kaynak oluşturulmuştur. Bizde Melikgazi Belediyesi ilçe sınırları içinde yaşanan düzensiz otopark ve şehir merkezi trafiğinin yoğunluğunu azaltmak için çalışmalara başlamıştık. Düzenli otoparklanma bizim için önemli. İnşallah yapılan çalışmalarımız sonucunda şehir merkezimizi rahatlatacak bir otopark çalışmalarımız olacak” dedi.

Melikgazi Belediyesi olarak açık ve kapalı otopark, semt otoparkı yapımının artarak devam edeceğini ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, otopark için elde edilen gelirlerin yeni otopark yapımında kullanılacağını söyledi.

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