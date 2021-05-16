Büyükkılıç, "Develi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde saha tespitleri tamamlandı"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi Belediyesi tarafından planlanan ve yürütülen ilçe merkezinde beş mahalleyi kapsayan Kentsel Dönüşüm Projesi’ni yakından takip ediyor. Başkan Büyükkılıç, sokağa çıkma kısıtlamalarını değerlendirilerek, Develi Belediyesi ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nca saha tespitlerinin tamamlandığını ifade etti.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç ilçelerde planlanan ve yapılan dönüşüm projelerinde, Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyeleriyle ortak işbirliklerini geliştirdiklerini belirterek, “Daha önce Hacılar Belediyemiz ve Talas Belediyemiz ile çalışmalar yapmıştık ve hala da dönüşüm projeleri devam ediyor. Şimdi de Develi ilçe merkezinde Fenese Aşağı, Fenese Yukarı, İzmirli, Everek ve Camikebir mahalleleri için yapılacak projenin hayata geçmesi için Develi Belediyemiz ile birlikte çalışıyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, dönüşüm projeleri ile ilgili alan ilanı, yetki devri işlemleri, saha tespitleri, dönüşüm modellerinin hazırlanması, hak sahipliklerinin düzenlenmesi, dağıtıma esas yapılacak yeni projenin hazırlanması ve diğer tüm işlemlerde ilçe belediyelerinin ihtiyaç duydukları işlemlerde yanlarında olduklarını belirtti.

Kayseri’de şehirleşmeyi hep ön planda tutarak, kentsel dönüşüm çalışmalarına öncü olmaya çalıştıklarını kaydeden Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yaşanılabilir şehirler inşa etmenin yolu kentsel dönüşümlerden geçiyor. Biz de projelerimizi ve çalışmalarımızı bu alanda geliştiriyoruz. Kentsel dönüşüm ile ilçe merkezlerimizin Kayseri’nin kimliğine ve gelecek vizyonuna uygun olacak şekilde hizmet etmesi ve kentsel mimari çerçevesinde yeniden düzenlenmesi amaçlanıyor.”

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