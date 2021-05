Kocasinan Belediyesi, tam kapanmada trafiğin azaldığı noktaları baştan aşağı yeniledi

Tam kapanma sürecini değerlendiren Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından trafiğin azaldığı önemli noktalarda eş zamanlı yapılan altyapı, üstyapı ve yol yenileme ile asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Tam kapanma sürecinde her zamankinden daha fazla hizmet ürettiklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yenileme çerçevesinde asfalt, yol ve çevre düzenlemesi gibi çalışmaları olabildiğince hızlı bir şekilde yaparak, vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi.

Kocasinan Belediyesi’nin bütün birimlerinin her alanda çalışmaya devam ettiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından her bir noktada altyapı ve yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor. Vatandaşlarımıza daha yaşanabilir bir ortam sağlayabilmek için bütün ekiplerimizle birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Tam kapanma sürecinde ilçemizin 15 farklı noktasında altyapı çalışmalarımızı başlattık ve birçok noktada çalışmalarımızı tamamladık. Özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgeler tam kapanmada bizim için fırsata dönüştü. Trafik yoğunluğunun azalmış olmasını altyapı çalışmaları için bir fırsat olarak değerlendirdik ve hızlı bir şekilde bütün ekiplerimizi sefer ederek çalışmalarımızı yerine getirdik. Çağdaş normlarda konforlu ve güvenli yollar yapıyoruz. Özellikle belirtmek istiyorum ki; yapılan konforlu yollarda sürücülerimizin hız limitine uymaları noktasında çağrıda bulunuyorum. Bu yolların vatandaşlarımızın konforlu bir şekilde ulaşımını sağlamak için yapıldığını bir kez daha hatırlatmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, insanı merkez alan hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını ve ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşların yanlarında olduklarını sözlerine ekledi.

