Özel harekat polislerinden aksiyon filmlerini aratmayan operasyon Silahlı şahıs koçbaşı ve ses bombası kullanılarak etkisiz hale getirildi

Kayseri’de silahla bir kişiyi yaraladıktan sonra eve kapanan şahıs, 5 saatlik ikna çabalarının ardından özel harekat polisinin koçbaşı ve ses bombası kullandığı aksiyon filmlerini aratmayan bir operasyonla etkisiz hale getirildi.

Melikgazi ilçesine bağlı Hisarcık Mahallesi’nde öğle saatlerinde ateş ederek, bir kişiyi yaralayan Haluk T., otomatik av tüfeği ile kendini eve kapattı. İhbar sonrasında eve gelen polis ekipleri Haluk T.’yi silahını bırakarak, teslim olması yönünde ikna etmeye çalıştı. Psikolog vasıtasıyla ikna edilmeye çalışılan Haluk T., 5 saat süren ikna çabalarına zaman zaman pencereden silahını uzatarak cevap verdi. Etrafa tehditler savuran Haluk T. için operasyon kararı alan polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapattı. Operasyon için harekete geçen Özel Harekat ekipleri, evin bulunduğu sokağa kirpi ile girdi. Kalkanlarla evin kapısına yaklaşan polisler öncelikle koçbaşı ile demir kapıyı kırdı. Haluk T.’nin kapının arkasına destek yapması nedeniyle içeriye giremeyen özel harekat polisleri, içeriye ses bombası attı. Bombanın büyük bir gürültü ile patlamasının ardından pencereden dumanlar yükselirken, Haluk T. teslim olacağı yönünde çağrı yaptı. Özel Harekat polisleri silahını bırakan Haluk T.’yi kıskıvrak yakalayarak, etkisiz hale getirdi. Evden çıkarılan Haluk T., ambulansa konularak ilk tedavisi yapıldı. Gözaltına alınan Haluk T. hakkında işlem başlatılırken, mahalle halkı rahat bir nefes aldı.

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