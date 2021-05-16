Pencereden tüfekle rastgele ateş açtı: 1 yaralı (2)

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OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI

Kayseri'de rastgele çevreye ateş açan Haluk Taflı, ikna çalışması sonucu teslim olmayınca polis operasyon kararı aldı. Bölgede bulunan özel hareket polisi, zırhlı araç ile evin önünde konuşlandırıldı. Kontrollü olarak evin merdivenlerine çıkan polis, içeriye göz yaşartıcı gaz fişeği attı. Koçbaşı ile demir kapı kırılarak içeriye giren güvenlik güçleri Haluk Taflı'yı etkisiz hale getirdi. Mahallede 4 saat paniğe neden olan Haluk Taflı, polis nezaretinden ambulansla hastaneye götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇYusuf AĞAŞE

2021-05-16 19:18:15



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