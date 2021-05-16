Kayseri'de sopalı, silahlı kavga



Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Battalgazi Mahallesi'nde aynı apartmanda yaşayan iki ailenin karıştığı sopalı silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Çevik Kuvvet'in müdahale ettiği olayda polis şüphelilerin elindeki sopaları topladı.

Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Tekerler Sokak Gül Apartmanı'nda dün akşam kavga eden iki aile üyeleri bugün yeniden tartıştı. Balkonlardan birbirlerine soda şişesi fırlatan ve daha sonra aşağı inen iki ailenin fertleri sopa ve silahla birbirlerine saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis kavga eden şüphelilerin ellerindeki sopaları biber gazı kullanarak aldı. Şüphelilerden bazıları tüfekle havaya ateş açtı. Olay yerine Çevik Kuvvet polisi gönderildi. Olayda bir kişi yaralandı. Polis bazı şüphelileri gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-05-16 19:59:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.