Kayseri'de sopalı, silahlı kavga

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de sopalı, silahlı kavga

DHA

Kayseri'de sopalı, silahlı kavga


Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)-  KAYSERİ'nin Battalgazi Mahallesi'nde aynı apartmanda yaşayan iki ailenin karıştığı sopalı silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Çevik Kuvvet'in müdahale ettiği olayda polis şüphelilerin elindeki sopaları topladı.
Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Tekerler Sokak Gül Apartmanı'nda dün akşam kavga eden iki aile üyeleri bugün yeniden tartıştı. Balkonlardan birbirlerine soda şişesi fırlatan ve daha sonra aşağı inen iki ailenin fertleri sopa ve silahla birbirlerine saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis kavga eden şüphelilerin ellerindeki sopaları biber gazı kullanarak aldı. Şüphelilerden bazıları tüfekle havaya ateş açtı. Olay yerine Çevik Kuvvet polisi gönderildi. Olayda bir kişi yaralandı. Polis bazı şüphelileri gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2021-05-16 19:59:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavga soruşturmasında 3 tutuklama
YEREL HABERLER Kayseri'de, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavga ...
Başkan Yalçın: "Eğitim öncelikli işimiz"
YEREL HABERLER Başkan Yalçın: "Eğitim öncelikli işimiz"
Pencereden tüfekle rastgele ateş açtı: 1 yaralı (2)
YEREL HABERLER Pencereden tüfekle rastgele ateş açtı: 1 yaralı (2)
Özel harekat polislerinden aksiyon filmlerini aratmayan operasyon Silahlı şahıs koçbaşı ve ses bombası kullanılarak etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Özel harekat polislerinden aksiyon filmlerini ...
Silahlı şahıs polis ekiplerini uzun süre uğraştırdı Özel harekat ekipleri operasyon yapmak için hazır bekliyor
YEREL HABERLER Silahlı şahıs polis ekiplerini uzun süre ...
Pencereden tüfekle rastgele ateş açtı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Pencereden tüfekle rastgele ateş açtı: 1 yaralı
Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: Hep beraber hayal ettik ve başardık
YEREL HABERLER Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: Hep ...
Afgan çobana ambulans helikopterle sevk
YEREL HABERLER Afgan çobana ambulans helikopterle sevk
Kocasinan Belediyesi, tam kapanmada trafiğin azaldığı noktaları baştan aşağı yeniledi
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi, tam kapanmada trafiğin azaldığı ...
Doğa harikası Küçükkünye mahallesinde kartpostallık görüntüler
YEREL HABERLER Doğa harikası Küçükkünye mahallesinde kartpostallık ...
Yaralı çoban hava ambulansı ile hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Yaralı çoban hava ambulansı ile hastaneye kaldırıldı
Büyükkılıç, "Develi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde saha tespitleri tamamlandı"
YEREL HABERLER Büyükkılıç, "Develi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde saha ...
Kapalı ve açık otopark yapma yetkisi ilçe belediyelerinde
YEREL HABERLER Kapalı ve açık otopark yapma yetkisi ilçe ...
Kayseri Üniversitesi 3 yaşında
YEREL HABERLER Kayseri Üniversitesi 3 yaşında
Koronavirüs marangoz esnafını da vurdu
YEREL HABERLER Koronavirüs marangoz esnafını da vurdu
Soysallı Büyüleyen mesire alanı tadilat bekliyor
YEREL HABERLER Soysallı Büyüleyen mesire alanı tadilat bekliyor
Tomarza ilçesinde kabak çekirdeği ekimi başladı
YEREL HABERLER Tomarza ilçesinde kabak çekirdeği ekimi başladı
Berna Gözbaşı: “Gelecek sezon daha iyi bir Kayserispor görmeyi umut ediyorum”
YEREL HABERLER Berna Gözbaşı: “Gelecek sezon daha iyi bir ...
Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Çok şükür ligde kaldık
YEREL HABERLER Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Çok şükür ligde kaldık
Yalçın Koşukavak: "Ligde kaldığımız için çok mutluyum" "Trabzonspor’un galibiyeti ile ligde kalmış gibi gözüksek de sahadaki oyun o değildi"
YEREL HABERLER Yalçın Koşukavak: "Ligde kaldığımız için çok ...
Kayserispor Basın sözcüsü Tokgöz: Bu eziyeti taraftarımıza yaşattığımız için özür dileriz
YEREL HABERLER Kayserispor Basın sözcüsü Tokgöz: Bu eziyeti ...
Hes Kablo Kayserispor - Fenerbahçe maçının ardından
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor - Fenerbahçe maçının ardından
Emre Belözoğlu: “Fenerbahçe'de başarının kriteri şampiyonluktur” Fenerbahçe A Takım Direktörü Emre Belözoğlu: “Şampiyon olsaydık çok başka bir sabaha uyanacaktık. Fenerbahçe camiası olarak üzgünüz”
YEREL HABERLER Emre Belözoğlu: “Fenerbahçe'de başarının kriteri ...
Hes Kablo Kayserispor - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)