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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor ligi 41 puanla tamamladı

İHA

Kayserispor ligi 41 puanla tamamladı

Kayserispor, 20202021 futbol sezonunu 41 puanla tamamladı.
42 hafta süren Süper Lig'de kalmayı başaran Kayserispor, oynadığı 40 maçta 41 puan toplayabildi. Ligin son haftasında sahasında Fenerbahçe'ye mağlup olan sarı kırmızılılar, 20202021 futbol sezonunu 41 puanla 17.sırada tamamladı.
Ligin son haftasına 41 puanla 17.sırada giren ve sahasında Fenerbahçe ile karşılaşan Kayserispor, bu müsabakayı yenik tamamlamasına rağmen Gençlerbirliği'nin de Trabzonspor'a yenilmesiyle kümede kalmayı başardı. Bu sezon sıkıntılı günler geçiren ve hedefini kümede kalma olarak belirleyen sarı kırmızılı takım sezonu 41 puanla tamamlayarak hedefine ulaştı.
Kayserispor, 42 hafta süren 20202021 futbol sezonunda 40 maçta çıkarken 9 galibiyet, 14 berberlik ve 17 mağlubiyet aldı. 40 maçta 35 gol atıp kalesinde 52 gol gören Kayserispor 41 puanla ligin 17.sırada noktaladı.

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