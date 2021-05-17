Süper Lig’in en az gol atan takımı Kayserispor oldu

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligde oynadığı 40 karşılaşmada rakip filelere en az gol atan takım oldu.

42 hafta süren Süper Lig 20202021 sezonunu 41 puanla 17.sırada tamamlayan Kayserispor, ligin en az gol atan takımı oldu. Geride kalan sezonda 40 maç çıkan sarı kırmızılılar, rakip filelere sadece 35 gol atabildi.

Topladığı 41 puanla ligi 17.sırada tamamlayan Kayserispor, ligde mücadele eden 21 takım arasında 35 golle en az gol atan takım oldu. 40 maçta 9 galibiyet 14 beraberlik ve 17 mağlubiyet alan Sarı Kırmızılı takımın en golcüsü 9 gol ile İlhan Parlak oldu.

Attığı 35 gole karşılık kalesinde 52 gol gören Kayserispor, sezonu 17 averajla tamamladı. Kayserispor, 20192020 futbol sezonunda oynadığı 34 maçta rakip filelere 40 gol atmıştı.

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