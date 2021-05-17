Kayserispor 7 kırmızı kart gördü

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Kayserispor, geride kalan sezon 7 kırmızı kart gördü.

Süper Lig 20202021 futbol sezonunu 41 puanla noktalayan Kayserispor'da 7 futbolcu kırmızı kart gördü. Sarı Kırmızılı takımda Rumen futbolcu Cristian Sapunaru iki kez kırmızı kart gördü. Kayserispor'da kırmızı kart gören oyuncular şunlar:

Cristian Sapunaru (SivassporAlanyaspor), Pedro Henrique (Hatayspor), Aaron Lennon (Konyaspor), İlhan Parlak (Fenerbahçe), Muğdat Çelik (Galatasaray), Miguel Lopes (Beşiktaş)

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