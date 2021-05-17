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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünlü şefler, özel şeflerle buluştu

İHA

Ünlü şefler, özel şeflerle buluştu

Özel Eğitim Meslek okullarında yiyecek ve içecek bölümünde eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler, ünlü şeflerle buluştu.
Özel Eğitim Meslek okullarında eğitim gören özel öğrenciler, çevrim içi düzenlenen 'Ünlü şefler özel şeflerle buluşuyor' etkinliğinde ünlü şeflerin tecrübelerinden faydalandı.
Ünlü şefler, özel şeflerle buluşuyor etkinliğine
KAYSERİ İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu
ANKARA Şevket Evliyagil Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
BURSA Mehmet Torun Özel Eğitim Meslek Okulu
ERZURUM Palandöken Özel Eğitim Meslek Okulu
ISPARTA Isparta Özel Eğitim Meslek Okulu
İSTANBUL Ataşehir Özel Eğitim Meslek Okulu
İSTANBUL Eyüpsultan Ahmet Edip Önder Özel Eğitim Meslek Okulu
İSTANBUL Maltepe Şehit Murat Mertel Özel Eğitim Meslek Okulu
İZMİR Ödemiş Ovakent Özel Eğitim Meslek Okulu
KAYSERİ Hacı Mustafa Postaağası Özel Eğitim Meslek Okulu
KIRIKKALE Kırıkkale Özel Eğitim Meslek Okulu
KIRIKKALE Zübeyde Hanım Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
KOCAELİ Nuh Çimento Özel Eğitim Meslek Okulu
KÜTAHYA Kütahya O.Ç.E.M.
MUĞLA Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
NEVŞEHİR Hacı Rasim Uzer Özel Eğitim Meslek Okulu
OSMANİYE Osmaniye Özel Eğitim Meslek Okulu
UŞAK Vala Gedik Özel Eğitim Meslek Okulu katıldı.
Eğitmen Danışman Şef Fehmi Samancı, Restoran Kurucu Şefi Serkan Çakır ve Executive Chef Serdal Arıbeyli'nin konuk olduğu programda özel şefler ünlü şefler ile buluşup mesleğin incelikleri, kariyer planlaması, meslekte başarıya giden yollar gibi pek çok konuda fikir alışverişinde bulundu. Ünlü şefler öğrencilerden gelen soruları cevapladı.
Ayrıca programa konuk olan Vantrolok Berra Eşelioğlu Kukla Tarkan Şef karakteri ile etkinliğine renk katan girişleriyle özel çocuklara kahkaha şöleni yaşattı.
Programa Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Özel Eğitim ve Kaynaştırma Daire Başkanı Cemal Özdemir ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Kayseri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ekrem Sabuncu, Isparta İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Güçlü de katılarak öğrencilerin Engelliler haftasını ve Ramazan bayramını kutladılar.

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