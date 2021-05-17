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(Özel) Klasik otomobil tutkusunu gerçeğine binerek sürdürüyor Koleksiyoncu Ramazan Özkan: “Sigara alışkanlığı gibi benim de böyle bir alışkanlığım var”

İHA

(Özel) Klasik otomobil tutkusunu gerçeğine binerek sürdürüyor Koleksiyoncu Ramazan Özkan: “Sigara alışkanlığı gibi benim de böyle bir alışkanlığım var”

Kayseri’de kargo sektöründe çalışan ve klasik maket otomobil tutkusuyla yaşayan koleksiyoncu Ramazan Özkan, klasik otomobil tutkusunu gerçeğine binerek sürdürüyor. Klasik otomobil tutkusu ile ilgili açıklamalarda bulunan Özkan, “Sigara alışkanlığı gibi benim de böyle bir alışkanlığım var” dedi.
Bir insanın sigara alışkanlığı gibi kendisinin de klasik otomobil alışkanlığı olduğunu belirten koleksiyoncu Ramazan Özkan, “90’lı yıllarda bu otomobiller biraz daha meşhur ve öndeydi. Bende de o zamandan kalma bir heves, bir aşk vardı. Daha sonra maketleri biriktirmeye başladım. Hem nostalji hem de özel olması anlamında. Bu hastalık oradan kaldı. Nasıl bir insanın sigara alışkanlığı varsa, benimde böyle bir alışkanlığım, tutkunluğum var. Buda en azından sağlığa zararlı değil. Daha güzel ve hoş bir hastalık. Bu heves bende çocukluğumdan beri bulunuyor. Ancak durum olmadığı için başlayamadık, biriktiremedik. Hepsini tedarik edemedik. Fakat son 6 yıldır buna ağırlık vererek, biriktirdim. Bugün ki seviyeye ulaştırdım. Bu arabalardan 1 tanesi gerçek olmak üzere toplamda 75 tane var. Aslında geçmişte daha çoktu ancak gören arkadaşlarımızdan isteyenler oluyor. Onları da kıramıyoruz, yok deme şansımız olmuyor. Bizde hediye anlamında veriyoruz. Bu nedenle sayımız burada kaldı. Eğer isteyenlere vermeseydik ya da hepsini elimizde tutmuş olsaydık, sayı olarak 150 arabayı görmüş olurduk. Biz bunu geçmiş zamandan beri biriktirmeye başladık. O zamanlar biraz daha fiyatlar uygundu. Ancak şimdi bu düzeni oluşturmak istersek 5 bin TL’yi bulup, geçebilir. Çünkü her şeyin değeri artıyor.
Böyle bir alışkanlığı çocuklarına da aşılamak istediğini ifade eden Özkan, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Bu arabalarda artık bir hastalık olduğu için kıymetli oldular. Her yerde, her şey bulamıyoruz. Ben mesela alacağımız araba aynı araba olmasın diye tek tek giderek, farklı şehirlerden aldığım araçlarda oluyor. Amacım bir nostalji havası oluşturmak. Bu heves babadan evlada geçen bir heves bizde bu şekilde çocuğumuza kalmasını istiyoruz. Bu aşılanabilecek güzel bir alışkanlık ve güzel bir duygu. Mutlaka başka göstereceğimiz, öğreteceğimiz. Böyle masumane bir duyguyu ya da böyle bir aşkı, sevgiyi evladımıza aşılamayı isteriz. Gönlümüz o yönden yana. Bunlara hiçbir çocuğun hayır diyeceğini zannetmiyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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