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Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, (DHA) Süper Lig´de son hafta Fenerbahçe'ye mağlup olmasına rağmen ligde kalmayı başaran Hes Kablo Kayserispor, ligin en az gol atan takımı oldu.

Süper Lig´de mücadele eden Hes Kablo Kayserispor, sezonu 41 puanla 17´nci sırada tamamladı. Sarı-kırmızılılar, oynadıkları 40 maç sonunda ligin en az gol atan takımı oldu. Kayseri temsilcisi, 40 maçta rakip filelere 35 gol atarken, kalesinde 52 gol gördü. Kayserispor´da İlhan Parlak, oynadığı 38 maçta 9 gol atarak, takımın en skorer ismi oldu.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-05-17 10:13:44



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