Talasgücü’nde hazırlıklar devam ediyor

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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edecek olan Talasgücü Belediyespor, lige katılım dilekçesini vererek beklemeye başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), lige katılımların belli olmasının ardından gruplandırma yapıp statüyü belirleyecek ve sıkıştırılmış maç takvimi uygulaması gerçekleştirecek.

Liglerin başlayacağının açıklanması üzerine Talasgücü Belediyespor bayramın son günü antrenmanlara başladı. Cumartesi günü tek idman yapan Talasgücü Belediyespor, Halil Aslan yönetiminde Pazar gününü ise çift antrenman yaparak geride bıraktı. Talasgücü Belediyespor Teknik Patronu Halil Aslan, “Liglerin başlaması kararı üzerine izne gönderdiğimiz futbolcularımızı yeniden toparladık ve çalışmalara başladık. Dünü çift idman yaparak geçirdik. Çarşamba gününe kadar tek antrenman yapacağız. Çarşamba günü çift idman ile hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Statü belli olunca da programımızı yapıp uygulamaya koyacağız. Antrenmanlarımız lig başlayana dek devam edecek” diye konuştu.

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